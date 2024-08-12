Bancos y financieras lanzan la segunda etapa del programa para refinanciar deudas de uruguayos, ¿en qué consiste?

Redacción El País

Los bancos y las administradoras de crédito habilitarán desde este martes 12 de agosto la segunda etapa del “Programa Voluntario de Reestructuración de deudas”, que incorporará un número telefónico y de Whatsapp para permitir a los usuarios iniciar el proceso.

El programa, que se lanzó de manera online el pasado 11 de julio, busca facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores que han mostrado mayores dificultades en el pago de sus deudas.

El Banco Central (BCU) y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas colaboraron en la articulación de esta iniciativa impulsada por la industria financiera.

Este trabajo incluye el análisis minucioso de la situación de los deudores de mayor vulnerabilidad por parte de la industria financiera, y propone soluciones respetando el orden jurídico vigente y el adecuado balance de riesgos del sistema financiero.

¿Quiénes pueden acceder?

Al programa pueden acceder aquellas personas que tienen una deuda menor a $ 100.000 en cada una de las instituciones que adhieren a este programa, y que hayan estado en la Categoría 5 (deudores considerados "incobrables" en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el BCU al 30 de abril de 2022, y se hayan mantenido en la misma situación a mayo de 2024. Se incluyen también los deudores que estén en las mismas condiciones de incobrabilidad y antigüedad en aquellas instituciones que no reportan al BCU.

En el caso de deudores con un saldo de capital adeudado menor a $ 5.000, las instituciones renunciarán al derecho de ejercer el cobro de estas deudas, sin ser necesaria la realización de ningún trámite por parte del deudor.

Las deudas de capital por hasta $ 100.000 con cada institución se podrán refinanciar en cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.

Hasta el momento, las instituciones cancelaron 109.000 deudas correspondientes a 100.000 personas (es decir, ya no deben más nada), mientras que 46.000 usuarios hicieron 64.000 reestructuras de sus deudas.

Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados. .

La segunda etapa

En esta segunda etapa del programa, quienes mantengan deudas en más de una institución tendrán la posibilidad de acceder a un número mayor de cuotas, dependiendo del monto adeudado, llegando hasta 48 pagos.

Además, en la página soluciondeuda se incorporará la posibilidad de que el deudor ingrese una fecha estimada para realizar el primer pago, y podrá solicitar una carta de pago una vez cancelada la deuda.

A este programa adhirieron en primera instancia Anda, Banco BBVA, Banco República, Banque Heritage, Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Crédito Valor, Crediton, Fucac Verde, HSBC Bank, Banco Itaú, Oca, Pronto!, República Microfinanzas, Banco Santander, Scotiabank, Volvé.

Este lunes se sumó al programa Acac, y se prevé la incorporación de más instituciones.

También han adherido las empresas especializadas en cobranza de carteras morosas: Mercurius, Fabraler y Viemventura, quienes ingresaron en los mismos términos, siendo la única diferencia que las deudas que son canceladas son las que tienen un saldo de capital menor a $ 1.000.

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac), quienes realizan la gestión operativa e implementación de los términos del acuerdo de manera conjunta, han hecho una convocatoria abierta a todas aquellas empresas que quieran sumarse al programa.

Economía doméstica Foto: Estefanía Leal

¿Cómo iniciar el trámite?

El trámite para reestructurar deudas se puede iniciar de manera online en soluciondeuda.com.uy. Además, a través de Antel se habilitará el número 2902 2024 para contactar por teléfono en el horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas y el 092 20 24 44 por Whatsapp, con atención las 24 horas, todos los días de la semana. Las vías de comunicación estarán operativas hasta el 15 de noviembre de 2024.

En el caso de Whatsapp, el recibir un mensaje entrante, el bot responderá automáticamente solicitando la cédula de identidad de quien escribe. Luego se verificará si aplica al plan. Si es así, se le mostrará al usuario las entidades a quien debe y permitirá ir haciendo los preacuerdos con las mismas condiciones que a través de la página web. Se realizará el mismo proceso si el usuario llama por teléfono.

Las instituciones firmantes del acuerdo, el Banco Central y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas recuerdan especialmente a los usuarios que en ningún caso se solicitarán pagos ni datos bancarios o personales a través de la página web. Cualquier solicitud de envío de datos o información por estos medios puede constituir un intento de fraude, que debe evitarse y denunciarse por las vías correspondientes.