Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

Banco Central sube tasa más de lo previsto para enviar señal

07/04/2022, 20:02
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Banco Central. Foto: Estefanía Leal.
Fachada del edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20210706, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

COPOM

Se trata de una suba de la tasa de interés de referencia de 125 puntos básicos para contener la inflación

Banco Central. Foto: Estefanía Leal.
Banco Central. Foto: Estefanía Leal.

El Banco Central (BCU) anunció este jueves una suba de la tasa de interés de referencia de 125 puntos básicos para contener la inflación. La misma pasa de 7,25% a 8,5%.

Esta suba fue mayor a la prevista inicialmente por el BCU que anticipaba un alza de 75 puntos básicos.

"La incertidumbre respecto a la duración del shock externo", en referencia al conflicto Rusia-Ucrania, "es importante", dijo el BCU en un comunicado.

"Se anticipa un nuevo aumento de la tasa de interés en la próxima sesión de mayo y se espera que en las siguientes reuniones este proceso continúe", agregó.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

BCU

Te puede interesar