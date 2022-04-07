Banco Central sube tasa más de lo previsto para enviar señal

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Se trata de una suba de la tasa de interés de referencia de 125 puntos básicos para contener la inflación

Banco Central. Foto: Estefanía Leal.

El Banco Central (BCU) anunció este jueves una suba de la tasa de interés de referencia de 125 puntos básicos para contener la inflación. La misma pasa de 7,25% a 8,5%.

Esta suba fue mayor a la prevista inicialmente por el BCU que anticipaba un alza de 75 puntos básicos.

"La incertidumbre respecto a la duración del shock externo", en referencia al conflicto Rusia-Ucrania, "es importante", dijo el BCU en un comunicado.

"Se anticipa un nuevo aumento de la tasa de interés en la próxima sesión de mayo y se espera que en las siguientes reuniones este proceso continúe", agregó.

