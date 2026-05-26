Banco Central mantiene "el precio del dinero" por segunda reunión ante riesgos para la inflación "levemente al alza"

El directorio del Banco Central (BCU), que preside Guillermo Tolosa, resolvió este martes por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 5,75%, es decir "el precio del dinero", por segunda reunión consecutiva (ya en abril había frenado el ciclo de siete reuniones seguidas en que la autoridad monetaria bajaba su Tasa de Política Monetaria). El Central argumentó que "el balance de riesgos para la inflación se inclinó levemente al alza como consecuencia de la mayor persistencia de los precios del petróleo en niveles elevados respecto de lo previsto en la reunión anterior" derivada del conflicto bélico en Medio Oriente.

La inflación en 12 meses a abril "se ubicó en 3,16%, mientras que la inflación subyacente se situó en 3,45%, continuando el proceso de convergencia hacia la meta de 4,5%", dijo el comunicado del Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU tras su reunión de este martes.

A su vez, "las expectativas de inflación a dos años de analistas y mercados financieros se mantienen ancladas en la meta, mientras que las empresas se ubican en 5%, con un promedio general de 4,67%", añadió.

Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

El Central valora que si bien la inflación sigue por debajo de la meta, los riesgos están inclinados al alza por la guerra en Medio Oriente. Por lo que recortar la tasa de interés sería contraproducente ya que hay presiones al alza en los precios. A su vez, no ve necesidad de una suba de la tasa de referencia ya que "la inflación proyectada a dos años continúa alineada con la meta y las expectativas del sector privado permanecen ancladas".

El Central ve que en el escenario internacional "la persistencia del conflicto en Medio Oriente mantiene elevados los precios de la energía, en un entorno de volatilidad y presiones inflacionarias. Asimismo, se observa un aumento de las tasas de interés de largo plazo, lo que implica un entorno financiero menos favorable para los países emergentes".

Los posibles efectos de la decisión del BCU sobre el "precio del dinero"

La tasa de interés de referencia del BCU marca el "precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso) mediante préstamos entre sí a un día y entre estos y el Central. Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan.

Una tasa todavía "expansiva", como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, es decir que las empresas y familias tienen incentivos a gastar esos pesos de forma de dinamizar la actividad (que en 2025 tuvo un crecimiento moderado de 1,8%). Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

No obstante, lo planteado en el comunicado, es una señal clara para las empresas y el mercado financiero de que el BCU sigue atento ante una inflación que está por debajo del objetivo de 4,5%, aunque convergiendo hacia allí

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa expansiva en pesos en teoría, propiciaría una mayor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en esa moneda que en la local) impulsando el valor de la moneda estadounidense hacia arriba.

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos que también estaba en un ciclo de baja de tasas (lo que impulsa hacia abajo "el precio del dinero", es decir del dólar), pero decidió pausarlo. También influye la situación bélica en Medio Oriente, con la incertidumbre que genera en los inversores que suelen ir al dólar como refugio (y por ende impulsan su cotización al alza como ocurrió en marzo, algo a lo que Uruguay no fue ajeno).