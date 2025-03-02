Análisis: los conflictos de intereses con los clientes que se dan en el asesoramiento financiero

Por Pablo Rubio/presidente de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolio

En Uruguay, las actividades de asesoramiento y gestión de inversiones están reguladas por el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de la Superintendencia de Servicios Financieros. Esto significa que cualquier persona o empresa que ofrezca servicios de inversión debe estar registrada y cumplir con las normas establecidas por el BCU.

Si está pensando en invertir, es fundamental que verifique que el asesor de inversión o gestor de portafolios con el que este tratando tenga licencia vigente.

Asesores regulados

Actualmente, en Uruguay hay más de 170 asesores y gestores registrados, los cuales son supervisados regularmente por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

Trato con el cliente

¿Cómo asegurar mayor transparencia con el cliente? Para evitar malos entendidos, el asesor o gestor debe informar claramente al cliente sobre los productos que ofrece y sus costos asociados.

Toda esta información debe estar disponible de forma accesible, ya sea en un documento impreso o en la página web de la empresa, tal como exige la normativa del Banco Central.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

¿Cómo se pueden minimizar estos conflictos de interés? Los clientes deben ser conscientes de la importancia de recibir asesoramiento profesional y asegurarse de que su asesor o gestor esté registrado ante el Banco Central del Uruguay.

Además, de las buenas prácticas que ayudan a reducir estos conflictos.

Buenas prácticas del sector. Los asesores deben seguir los estándares mínimos establecidos por el BCU y aplicar las mejores prácticas de la industria.

Perfil del cliente y transparencia de costos

Antes de invertir, el asesor debe analizar el perfil del cliente para entender su nivel de riesgo, objetivos y necesidades. Este perfil debe actualizarse si cambian sus circunstancias.

Las comisiones y honorarios deben estar claramente detallados en el contrato entre el cliente y el asesor o gestor, según lo exige el Banco Central del Uruguay.

En conclusión, la confianza entre el cliente y su asesor financiero es clave. Para evitar problemas, es fundamental que el cliente se informe bien antes de invertir y que el asesor actúe con transparencia y ética profesional.