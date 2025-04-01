¿A cuánto va a estar el dólar en Uruguay a fin de año y de 2026 y qué pasará con la economía y la inflación?

Los bancos, consultoras, economistas y AFAP modificaron a la baja sus previsiones de inflación y de dólar para este año y 2026, entre otras recogidas por las encuestas de Expectativas Económicas y de Inflación del Banco Central (BCU) en marzo y divulgadas ayer.

Las previsiones sobre el Producto Bruto Interno (PIB) se mantuvieron bastante estables en marzo en comparación con el mes anterior, según la mediana.

En marzo, las expectativas ubicaron el alza del PIB para 2025 en 2,5% en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro), con un mínimo en 2% y un máximo en 3,3%. En febrero, las expectativas también fueron de 2,5%, con el mismo rango de respuestas (de entre 2% y 3,3%).

Obreros trabajando en obra de construccion de un edificio en la ciudad de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

Para el año 2026, las expectativas de marzo ubicaron el alza del PIB en 2,3% (mediana), con mínimo en 1,5% y máximo en 3%. En febrero, los analistas habían proyectado levemente más alto el crecimiento al ubicarlo en 2,5%, con 2% como mínimo y 3,3% máximo.

Para 2027, proyectaron un crecimiento del PIB en 2,4% (mediana), con mínimo en 1,5% y máximo 3%. Esto es lo mismo que dijeron en febrero, aunque en esa oportunidad el máximo fue 2,8%.

Expectativas de inflación

Los analistas estimaron la inflación de 2025 en 5,6% en mediana (con 4,95 como mínimo y 6,10 máximo), cuando en febrero la veían en 5,8% (mediana), es decir, se redujeron las expectativas.

La meta del BCU es que se ubique entre 3% y 6%.

Para 2026, los analistas proyectaron en marzo que la inflación será de 5,85%, con respuestas que van de 4,78% a 7%. En febrero, la previsión era de 6%, es decir, levemente más arriba, con los mismos mínimo y máximo.

Carrito de compras en una góndola de supermercado. Foto: Archivo El País

Para 2027 los analistas estiman que la suba de precios será de 5,75% (mediana), con 5% como mínimo y 7% máximo. En febrero, estimaban en mediana que sería de 5,9%.

Esta es la primera encuesta tras la asunción del actual presidente del BCU, Guillermo Tolosa y además es previa a la reunión del Comité de Política Monetaria del Central la próxima semana que deberá resolver si mantiene o sube la tasa de interés de referencia, actualmente en 9%. De hecho, los analistas esperan dos subas más de la tasa en el año y que termine 2025 en 9,5%.

Déficit fiscal

En cuanto al déficit fiscal, los anaistas estimaron en mediana que cerrará este año en 3,8% del PIB y se mantendrá en ese guarismo a fines de 2026.

Precio del dólar

¿Qué va a pasar con el billete verde? Los analistas proyectaron que a fin de agosto, el dólar estará en $ 43,41 (las respuestas van de $ 42,10 a $ 45,10).

En tanto, para fin de año, ven el dólar en $ 44,46 en mediana, esto es más de $ 2 por sobre su valor actual (ver nota en página anterior), con estimaciones entre $ 42,50 mínimo y $ 46,44. Los analistas corrigieron a la baja la proyección de la cotización de la divisa estadounidense para fin de año, ya que en febrero lo pronosticaban en $ 45,50.

Para fin de 2026, el dólar valdría $ 46,29 según la mediana de las expectativas, con respuestas que van de $ 43 a $ 49,89. También hay un ajuste a la baja respecto a los $ 47,23 en mediana que los analistas preveían en febrero.

En tanto, para el cierre de 2027, economistas, bancos y AFAP estiman en mediana que el dólar cotice a $ 48,19 (con respuestas que van de $ 43,50 a $ 53,48), mientras que hace un mes lo proyectaban en $ 48,80 (mediana).