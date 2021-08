Las inversiones que prepara Antel ante una “demanda explosiva” por datos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía telefónica estatal elevó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) su presupuesto de inversiones para el año 2022, el cual ya fue aprobado y solo resta que se emita el decreto reglamentario. El foco del Directorio está puesto en tres objetivos principales: terminar de desplegar la red de fibra óptica en los hogares que aún tienen conexión por cobre, llegar a una mayor cobertura territorial en el interior del país e invertir en el equipamiento necesario para la instrumentación de la tecnología móvil 5G.

Para ello Antel contará con un presupuesto total de US$ 172 millones, lo que implicó un crecimiento del 27,4% en comparación con este año en que el ente contó con un presupuesto de US$ 135 millones y también se incrementó 47% frente a 2020 cuando la partida fue de US$ 117 millones.



“Efectivamente estamos invirtiendo más que en años anteriores”, afirmó en diálogo con El País el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, quien además especificó que las cifras corresponden a la contabilidad presupuestal de la compañía y no al plan financiero.

Los US$ 172 millones propuestos para 2022 se componen de US$ 147 millones que serán invertidos en infraestructura y US$ 25 millones cuyo destino será pagar la banda de espectro electromagnético que subastará la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que se usará para implementar la tecnología 5G.



De acuerdo con Gurméndez, el crecimiento del presupuesto de inversiones de Antel se dio por dos motivos. Por un lado, por la partida destinada a pagar la banda de espectro electromagnético y por otro lado, por un aumento en el dinero destinado a invertir en infraestructura.



El presupuesto aprobado para este año “había sido de US$ 135 millones porque no estaba la partida de espectro, es decir que son US$ 12 millones más en términos de inversión en infraestructura y sistemas”, afirmó el jerarca.

Personas pasan caminando frente a un logo iluminado de la tecnología 5G. Foto: AFP

La Ursec ya comenzó a diseñar una subasta para 5G en la que los operadores privados pujarán el precio. El mecanismo establece que el Estado no puja en la subasta pero sí se le reserva una porción del espectro que Antel pagará al mismo precio que surja desde la órbita privada.



Según explicó Gurméndez, si bien el presupuesto asignado para el pago de banda es de US$ 25 millones, “si fuera más, no habría restricción presupuestal para ello y tampoco se restaría de otros presupuestos de inversión que se prevén en infraestructura”.

Inversiones.

Los recursos con los que contará Antel en 2022 se destinarán a cumplir con los objetivos estratégicos que se marcó la compañía al inicio de la nueva administración.



En este sentido, una de las metas más importantes para el ente es lograr que para 2023 se hayan sustituido todos los enlaces de acceso de datos fijos que en la actualidad siguen siendo de cobre, por una red de fibra óptica. Para llegar a esa meta “se decidió en 2022 acelerar estas obras”, afirmó el presidente de Antel.

El otro objetivo clave tiene que ver con expandir la cobertura territorial en el interior del país, principalmente en las localidades del interior. Según Gurméndez, la pandemia dejó en evidencia que ciertos lugares “del interior rural profundo” quedaron “muy desamparados” cuando irrumpió la crisis sanitaria ya que “no tenían ninguna posibilidad de educarse, cuidar su salud o teletrabajar porque no tenían conectividad. Se dio una situación de inequidad muy fuerte”.



Es por eso que la finalidad de la compañía estatal es que en 2022 se pueda ampliar la cobertura al 99% de las localidades de menos de 500 habitantes. En ese sentido, estiman que a las 50 localidades que serán alcanzadas en este año, se le sumen otras 50 aproximadamente en el correr del año próximo.

Las inversiones en red de fibra de acceso están estimadas en US$ 35 millones, sumados a US$ 5 millones en inversiones en equipos y otros US$ 10 millones destinados a mejorar los equipos de los clientes de la empresa.

Mano sujetando cables de fibra óptica. Foto: Wikipedia

Por otra parte, en términos de red móvil, Gurméndez detalló que se invertirán más de US$ 30 millones en capacidad y en cobertura en todo el país y afirmó que con ese dinero se va a adquirir parte del equipamiento necesario para instrumentar las inversiones que permitirán la implementación de la tecnología 5G en móvil.



Asimismo, Antel destinará US$ 14 millones en sistema de tecnología de la información para mejorar la gestión de la empresa y poder digitalizar todos sus procesos, hacia los clientes y hacia la interna de la compañía. “El objetivo es que se digitalicen todas las transacciones de relacionamiento comercial con los clientes, que todo esté disponible online”, detalló Gurméndez.