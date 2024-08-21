¿Qué va a pasar con la economía y los precios y a cuánto va cotizar el dólar a fin de este año y el próximo?

Redacción El País
Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mantuvieron sus estimaciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, las redujeron respecto a la inflación y además prevén que el dólar suba respecto a la cotización actual (ayer se negoció en promedio a $ 40,261). Esto se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación de agosto, divulgadas ayer por el Banco Central (BCU), al compararlas con las de julio pasado.
Respecto a la economía, las expectativas de los analistas en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) fueron de un crecimiento de 3,3% este año (mismo guarismo que proyectaban en julio, mientras que preveían 3,4% en junio). Las respuestas van entre 2,5% y 4,5%.
En la Rendición de Cuentas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó a la baja su proyección de crecimiento económico para este año de 3,5% a 3% que tenía en febrero pasado.
En tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía uruguaya crezca 3,7% este año, según su reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales.
Para 2025, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 2,5% (mismo guarismo que en julio y junio). Las respuestas van entre 1,5% y 3,9%.
Para 2026 también proyectan que el PIB aumente 2,5% (al igual que estimaban en julio y junio), con respuestas entre 1,5% y 3,05%.
¿Qué pasará con los precios del consumo?
Respecto a qué pasará con el Índice de Precios del Consumo (IPC) en agosto (el dato se conocerá el próximo 4 de setiembre), economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que subirá 0,4%. Las respuestas oscilan entre 0% y 0,9%.
Sobre la inflación para este año, los analistas ajustaron sus expectativas a la baja luego de un par de meses de estimar que sería de 5,5%. En la encuesta de agosto, la proyección en mediana es de una inflación de 5,3% para todo 2024. Las respuestas van de 4,6% a 5,8%.
Así, los 25 economistas, bancos, consultoras y AFAP que respondieron la encuesta prevén que la suba de precios se ubique dentro de la meta del BCU de entre 3% y 6% por segundo año consecutivo.
Esto sería algo inédito desde que Uruguay comenzó a utilizar metas de inflación en el año 2003.
El MEF mantuvo en la Rendición de Cuentas su proyección de inflación de febrero pasado, de 4,9%.
En la Ley de Presupuesto de 2020, el equipo comandado por Azucena Arbeleche había planteado una inflación de 3,7% para este año, objetivo que fue ajustado a 5,8% dos años más tarde y al referido 4,9% reciente.
Para todo 2025 los analistas proyectan en mediana que la inflación se volverá a ubicar en la meta del Central, en 5,8% (en julio estimaban 5,9%). En este caso, las respuestas oscilan entre 5% y 6,8%.
Para todo 2026 los economistas, bancos, consultoras y AFAP prevén en mediana que la inflación también se ubique dentro de la meta del BCU, con 5,7% (en la encuesta de julio proyectaban 5,64%). Las respuestas van de 4,6% a 7,2%.
En tanto, para los próximos 24 meses (que es el horizonte de política monetaria del BCU) los analistas prevén en mediana que la inflación interanual (agosto 2025-julio 2026) se ubique en 5,7%. Los encuestados tuvieron una respuesta mínima de 4,78% y una máxima de 7,1%.
¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año?
Respecto al dólar que más allá de alguna suba en las últimas semanas de julio, luce “planchado”, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estimaron en mediana que aumentará respecto al valor actual (de $ 40,261 en promedio ayer) y cierre este año en $ 40,90.
Es una leve alza respecto a la proyección de $ 40,80 de la encuesta de julio. Hay que tener en cuenta que la expectativa de los analistas a comienzos de año era de un dólar más alto para fin de 2024. Por ejemplo, en la encuesta de febrero la proyección en mediana era de $ 41,40.
Las respuestas para fin de 2024 sobre la cotización de la moneda estadounidense oscilan entre $ 38 y $ 43,20.
Para fin de 2025 los analistas estiman en mediana que el billete verde continuará en ascenso y cotizará en $ 42,70 (en julio estimaban $ 42,60). En este caso, las respuestas oscilan entre $ 41 y $ 45.
Por último, para fin de 2026 los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan en mediana que el dólar cotice a $ 44,70 (lo veían a $ 44,65 en la encuesta de julio). Las respuestas varían entre $ 42 y $ 48,27.
-
El "dólar supermercado", la última novedad cambiaria en Argentina, ¿qué es y a cuánto cotiza?
¿Qué dice uno de los bancos más grandes de Latinoamérica sobre la economía uruguaya, el dólar y el plebiscito?
La reversión de la Argentina "baratísima" para los uruguayos y los efectos que generó al otro lado del río
Datos y no relato: la inflación dentro del rango meta, ¿llegó para quedarse?
¿Encontraste un error?