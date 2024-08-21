¿Qué va a pasar con la economía y los precios y a cuánto va cotizar el dólar a fin de este año y el próximo?

Redacción El País

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mantuvieron sus estimaciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, las redujeron respecto a la inflación y además prevén que el dólar suba respecto a la cotización actual (ayer se negoció en promedio a $ 40,261). Esto se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación de agosto, divulgadas ayer por el Banco Central (BCU), al compararlas con las de julio pasado.

Respecto a la economía, las expectativas de los analistas en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) fueron de un crecimiento de 3,3% este año (mismo guarismo que proyectaban en julio, mientras que preveían 3,4% en junio). Las respuestas van entre 2,5% y 4,5%.

En la Rendición de Cuentas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó a la baja su proyección de crecimiento económico para este año de 3,5% a 3% que tenía en febrero pasado.

En tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía uruguaya crezca 3,7% este año, según su reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales.

Para 2025, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 2,5% (mismo guarismo que en julio y junio). Las respuestas van entre 1,5% y 3,9%.

Para 2026 también proyectan que el PIB aumente 2,5% (al igual que estimaban en julio y junio), con respuestas entre 1,5% y 3,05%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

¿Qué pasará con los precios del consumo?

Respecto a qué pasará con el Índice de Precios del Consumo (IPC) en agosto (el dato se conocerá el próximo 4 de setiembre), economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que subirá 0,4%. Las respuestas oscilan entre 0% y 0,9%.

Sobre la inflación para este año, los analistas ajustaron sus expectativas a la baja luego de un par de meses de estimar que sería de 5,5%. En la encuesta de agosto, la proyección en mediana es de una inflación de 5,3% para todo 2024. Las respuestas van de 4,6% a 5,8%.

Así, los 25 economistas, bancos, consultoras y AFAP que respondieron la encuesta prevén que la suba de precios se ubique dentro de la meta del BCU de entre 3% y 6% por segundo año consecutivo.

Esto sería algo inédito desde que Uruguay comenzó a utilizar metas de inflación en el año 2003.

El MEF mantuvo en la Rendición de Cuentas su proyección de inflación de febrero pasado, de 4,9%.

En la Ley de Presupuesto de 2020, el equipo comandado por Azucena Arbeleche había planteado una inflación de 3,7% para este año, objetivo que fue ajustado a 5,8% dos años más tarde y al referido 4,9% reciente.

Azucena Arbeleche: la ministra de Economía innovó en el financiamiento de Uruguay. Foto: Estefania Leal

Para todo 2025 los analistas proyectan en mediana que la inflación se volverá a ubicar en la meta del Central, en 5,8% (en julio estimaban 5,9%). En este caso, las respuestas oscilan entre 5% y 6,8%.

Para todo 2026 los economistas, bancos, consultoras y AFAP prevén en mediana que la inflación también se ubique dentro de la meta del BCU, con 5,7% (en la encuesta de julio proyectaban 5,64%). Las respuestas van de 4,6% a 7,2%.

En tanto, para los próximos 24 meses (que es el horizonte de política monetaria del BCU) los analistas prevén en mediana que la inflación interanual (agosto 2025-julio 2026) se ubique en 5,7%. Los encuestados tuvieron una respuesta mínima de 4,78% y una máxima de 7,1%.