¿Qué pasa con el dato sobre el que el gobierno estableció el "ancla" de la nueva regla fiscal en Uruguay?

Redacción El País

La deuda neta del sector público en Uruguay (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó a US$ 37.629 millones al cierre de setiembre de 2025, según datos divulgados recientemente por el Banco Central (BCU). Por tanto, el endeudamiento neto del sector público representaba un 44% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre de 2025. La deuda es un indicador sobre el que el Ministerio de Economía y Finanzas estableció el "ancla" de la nueva regla fiscal.

El endeudamiento neto del sector público aumentó en monto un 1,26% con respecto a fin de junio. Asimismo, en comparación con setiembre de 2024 el alza fue de 18,07%.

En tanto, la deuda bruta (lo que debe el país sin contar las reservas) ascendió a US$ 61.812 millones a fin de setiembre de 2025, con un incremento de 1,32% frente al cierre de junio. Al comparar deuda bruta respecto a fin de setiembre de 2024, el aumento fue de 10,34%.

Fajos de pesos.

Así, la deuda bruta al cierre del tercer trimestre de 2025 representaba un 73% del PIB, mientras que al finalizar el tercer trimestre de 2024 representaba un 70% del PIB.

Por su parte, los activos de reserva del sector público, totalizaron US$ 24.183 millones a fin de setiembre de 2025, lo que representa una suba respecto al cierre de junio de 1,4%. Frente al último día de setiembre de 2024, las reservas están prácticamente estables ya que solo suben 0,13%.

Al analizar la deuda bruta por moneda, se dio un aumento en el tercer trimestre de 2025 de la deuda nominada tanto en moneda nacional (+1,21%), como en dólares (+0,23%) y en euros (+18,1%).

Así, a fin de setiembre el 58% de la deuda del sector público estaba en moneda nacional (pesos, Unidades Indexadas y Unidades Previsionales), el 35% en dólares, el 3% en yenes, el 1% en Derechos Especiales de Giro (DEG, la unidad de valor del FMI), el 0,12% en euros y el resto en otras monedas sin especificar, según los datos del BCU.

Banco Central (BCU). Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

Respecto a fin de setiembre de 2024, la deuda bruta sube tanto en pesos (+12,6%) como en dólares (+3,2%) y en euros (+11,9%).

En cuanto al plazo de la deuda, el 58% del endeudamiento del sector público estaba (a fin de setiembre) a más de cinco años, el 22% estaba a más de un año y a menos de cinco años y el 20% restante estaba a un año o menos.