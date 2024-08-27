Martin Inthamoussu fue presentado como vicepresidente del Banco Central: ¿qué objetivo planteó y qué propuso?

Redacción El País

El pasado 16 de agosto, Martín Inthamoussu fue designado vicepresidente del Banco Central (BCU) tras la aprobación de la venia de la Cámara de Senadores y la Resolución del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, actuando en Consejo de Ministros. Este martes Inthamoussu fue presentado oficialmente como nuevo vicepresidente del BCU, si bien ya había participado como tal del Comité de Política Monetaria del BCU el mismo 16 de agosto.

“Los principales objetivos son mantener la inflación dentro del rango meta”, sostuvo el vicepresidente en diálogo con la prensa a propósito de las líneas de trabajo.

Estuvieron presentes el presidente del BCU, Washington Ribeiro; el director, Ignacio Berti y el secretario general, Jorge Christi, además de autoridades de gobierno.

Washington Ribeiro, presidente del Banco Central. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

En su discurso, Inthamoussu recordó el trabajo realizado en conjunto con el expresidente del BCU, Diego Labat (del que fue su asesor) y resaltó el trabajo que se está realizando en dos principales cometidos: la estabilidad de precios y la estabilidad financiera.

En ese sentido, señaló tres pilares fundamentales del BCU: la política monetaria, desarrollo del sistema financiero y modernización del Central.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

Además, resaltó distintas iniciativas sobre las que trabaja el regulador financiero, en especial sobre activos virtuales e hizo hincapié en distintos programas como el de reestructuración de deudas y el de educación financiera.

Por otra parte, Inthamoussu adelantó que se espera el lanzamiento de pagos mediante código QR y aseguró que una vez que se concrete, el próximo paso será la implementación de un sistema de finanzas abiertas.

En tanto, Ribeiro resaltó la experiencia y el aporte de Inthamoussu en el proceso de innovación que el BCU se encuentra transitando. Además, resaltó que Inthamoussu presidirá los distintos comités: del sistema de pagos, de prevención de lavado de activos y de relaciones paritarias.

El perfil de Inthamoussu

Previo a su designación, Inthamoussu se desempeñó como asesor de la Presidencia del BCU (2020-2024, con Labat como presidente) y anteriormente fue asesor de Labat en Ancap cuando este era director (2015-2019).

Asimismo, ocupó cargos gerenciales en compañías privadas de administración de fondos de pensión, fondos de inversión y banca privada.

Inthamoussu es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Montevideo (UM) y posee un MBA por la Universidad Torcuato di Tella de Argentina.

Realizó el Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública dictado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, la UM y George Washington University; y el Programa de Innovación en los Servicios Financieros de la Universidad de San Andrés de Argentina.