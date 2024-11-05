En diez días vence el plazo para acogerse al plan de refinanciamiento de deudas vencidas; ¿cómo adherirse?

Redacción El País

A días de que cierre el plazo para acogerse al plan de refinanciación de deudas que lanzaron la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) el próximo 15 de noviembre, hasta el pasado viernes 3 de noviembre se registraron 230.991 cancelaciones y reestructuras de deudas pertenecientes a 187.092 personas en el sistema financiero.

El viernes pasado autoridades del Banco Central (BCU) y de las entidades privadas se reunieron para revisar la marcha del programa.

En el encuentro, el presidente de la autoridad monetaria, Washington Ribeiro, destacó que “llegando a los últimos días del Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, para el BCU es importante destacar y valorar los avances que viene teniendo hasta el momento, recordando una vez más a la población lo excepcional de las condiciones ofrecidas. Que casi 200 mil personas hayan encontrado solución a su endeudamiento habla de la importancia de esta iniciativa. Todo el trabajo que llevó el armado y articulación de este programa está valiendo la pena”.

Reunión: autoridades del BCU y de la industria evaluaron el plan.

Por su parte, los representantes de la industria financiera manifestaron su voluntad de “fortalecer las acciones de educación financiera a los efectos de mejorar la calidad del endeudamiento de las familias uruguayas mediante la adopción de mejores decisiones en cuanto al acceso al crédito.”

El trámite para adherir al programa se puede iniciar de manera online en el sitio soluciondeuda.com.uy, vía telefónica al 2902 2024 o por WhatsApp al 092 2024 44 hasta el próximo viernes 15 de noviembre de 2024. Esta etapa del Programa, enfocada en las personas con deuda entre $ 5.000 y hasta $ 100.000 por institución y que se encontraban en categoría 5 en la Central Crediticia del BCU a mayo 2024, así como a abril de 2022, ha recibido hasta la fecha 468.118 consultas.