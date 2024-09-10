El precio del dólar cerró al alza en el mercado local y alcanzó su mayor valor en casi un mes

Redacción El País

En la jornada de ayer, el dólar subió 0,11% y cotizó en un valor promedio de $ 40,389, el valor más alto desde el 13 de agosto cuando cotizó en un promedio de $ 40,395.

La divisa osciló entre $ 40,350 y $ 40,410 para cerrar finalmente en $ 40,380, con una variación de 0,05% respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta cerrando en $ 39,20 y $ 41,60 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 57 transacciones por un monto equivalente a US$ 31,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,71% y cierra en 5,6097 reales. En setiembre baja -0,82% y en el año sube 15,87%.

Billetes de reales brasileños. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial registró una suba de 0,06% y cerró en 957,75 pesos argentinos. En el mes el dólar sube 0,52% y en el año sube 18,47%. El dólar blue cerró en 1.270 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, subió dos unidades (2,6%) con respecto a la jornada anterior y cerró en 80 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixto de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI sube 14 puntos básicos (21,2%) y en el año sube diez puntos básicos (14,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,39%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU (8,50%).