El dólar volvió a caer este miércoles en la plaza local y se afianza en la mitad de la franja de los $ 41

Redacción El País

Con una nueva baja (-0,13%), ayer el dólar cotizó a un promedio de $ 41,591. Durante mayo, la moneda estadounidense baja -0,853% y en el año -5,617%.

El dólar varió entre $ 41,500 y $ 41,670 y cerró al mayor valor, con una variación de apenas 0,07% con respecto a la cotización del martes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 34 operaciones por un monto total de US$ 17,10 millones.

Al público, en las pizarras del Banco de la República (BROU), la divisa se mantuvo estable tanto a la compra como a la venta, y al igual que ayer cerró a $ 40,45 y $ 42,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6100 reales, un -0,29% por debajo de la cotización anterior. En el mes cae -0,90% y durante 2025 viene bajando -9,40%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.029,83 pesos argentinos, un -8,51% menos que la cotización anterior. En el mes baja -3,93% y durante 2025 -0,21%. El dólar blue cerró a 1.165 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, se mantuvo igual a la jornada del martes y cerró en 79 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI bajó 17 puntos básicos (-17,7%) y en el día de ayer cotizó igual que el último día de 2024.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,31%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%).