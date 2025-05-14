El dólar volvió a bajar este martes y registró su menor cotización desde el 5 de noviembre del año pasado

Redacción El Pais

En la jornada de ayer, el dólar bajó -0,28% y cerró a un promedio de $ 41,644, menor valor desde el 5 de noviembre de 2024 cuando cotizó a un promedio de $ 41,559. En el mes de mayo, la moneda estadounidense baja -0,727% y en el año lo hace -5,496%.

El dólar osciló entre $ 41,600 y $ 41,680 y cerró a $ 41,640, con una variación de -0,31% con respecto a la cotización del lunes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 34 operaciones por un monto total de US$ 17,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco de la República (BROU), la divisa bajó diez centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró a $ 40,45 y $ 42,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6262 reales, un -0,99% por debajo de la cotización anterior. En el mes cae -0,61% y durante 2025 viene bajando -9,14%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.125,67 pesos argentinos, un 9,71% más que el precio del lunes. En el mes sube 5,01% y durante 2025, 9,08%. El dólar blue cerró a 1.160 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, subió un unidad (1,3%) y cerró en 79 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI bajó 17 puntos básicos (-17,7%) y cotiza igual que el último día de 2024.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

Emisión

El Gobierno Central emitió su nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en febrero de 2036. El monto licitado fue de 200 millones de UI (US$ 30,4 millones) y fue mínimamente superado por la demanda, se propusieron 241 millones de UI (US$ 36,7 millones). Finalmente el monto adjudicado fue menor al licitado, 106 millones de UI (US$ 16,1 millones) con un rendimiento de 3,3%.