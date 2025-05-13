El dólar registró un mínimo ascenso de precios en la apertura semana y se mantiene en la franja de los $ 41

Redacción El País

La tregua arancelaria por 90 días acordada este fin de semana por EE.UU. y China en territorio suizo, impulsó una aumento del dólar a nivel global, pero en la plaza local ese movimiento pasó casi inadvertido.

En Montevideo la divisa estadounidense varió casi imperceptiblemente subiendo apenas 0,02%.

Al igual que en las últimas cuatro jornadas de actividad, el dólar se mantuvo estable (varió apenas 0,02%) y cerró a un promedio de $ 41,761. En mayo, la moneda estadounidense cae -0,448% y en el año -5,231%.

En la víspera el dólar osciló entre $ 41,750 y $ 41,790 y cerró a $ 41,770, un 0,10% más que la cotización del viernes pasado.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realiza- ron 92 operaciones por un monto total de US$ 51,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda subió cinco centésimos a la compra y bajó cinco centésimos a la venta, cerrando a $ 40,55 y $ 42,95.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6822 reales, un 0,55% más que la cotización anterior. En el mes sube 0,38% y durante 2025 viene bajando -8,24%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.026,00 pesos argentinos, un -7,86% menos que la cotización del viernes. En el mes baja -4,29% y durante 2025 -0,58%. El dólar blue cerró a 1.170 pesos.

En Europa, el euro se depreció por debajo de US$ 1,11, mínimo desde hace más de un mes. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,1106.

El signo de la moneda europea frente al Banco Central Europeo en Frankfurt. Foto: Archivo El País

Riesgo y tasa

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, bajó seis unidades (-7,1%) y cerró en 78 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI baja 18 puntos básicos (-18,8%) y en 2025 bajó un punto básico (-1,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,15%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%).