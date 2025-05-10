El dólar terminó su cuarta semana consecutiva a la baja en la plaza cambiaria local, ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

Cierra una cuarta semana en la que el dólar promedio presenta una variación a la baja, en esta oportunidad de -0,43%. Este viernes, la moneda estadounidense se mantuvo relativamente estable (varió apenas -0,05%) y cotizó a un promedio de $ 41,754. Durante mayo baja -0,465%, y en lo que va de este año, el dólar promedio lo hace -5,247%.

La moneda osciló entre $ 41,720 y $ 41,790 y cerró en $ 41,730, con una variación negativa de -0,19% con respecto a la cotización del día jueves.

Mientras que en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 258 operaciones por un monto total de US$ 155 millones, en la jornada de ayer se realizaron 140 operaciones por un total de US$ 83,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual a la venta, cotizando a $ 40,500 y $ 43,000 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) el dólar bajó 20 centésimos tanto a la compra como a la venta.

Reales brasileños. Foto: Pixabay

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,61% y cotizó a 5,6511 reales. En mayo cae -0,17%, y en lo que va de 2025 la baja es de -8,74%.

La última cotización del dólar oficial en Argentina fue de 1.113,58 pesos argentinos. En mayo sube 3,88% y durante 2025 viene subiendo 7,91%. El dólar blue cotizó a 1.175 pesos argentinos.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el cambio de referencia del euro en US$ 1,1252.

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 84 puntos básicos, tres unidades más (3,7%) que la cotización anterior. Acompaña esta variación, una cotización mixta tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -1% (baja una unidad), en el mes bajó 12 unidades (-12,5%) y en el año subió cinco unidades (6,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 9,33%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%).