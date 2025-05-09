Mercado cambiario: el dólar cerró la jornada del jueves con una mínima variación negativa

Redacción El País

En la jornada de ayer el dólar tuvo una mínima variación negativa de -0,04%. Cerró a un promedio de $ 41,775.

En mayo, la moneda estadounidense baja -0,415% y en el año lo hace -5,199%.

El dólar varió entre $ 41,750 y $ 41,820 y cerró a $ 41,810, apenas un -0,05% por debajo de la cotización del miércoles.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 47 operaciones por un monto total de US$ 29,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la moneda se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta y cerró a $ 40,60 y $ 43,00 respectivamente.

Sede del Banco Central de Brasil. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6860 reales, un -0,90% menos que la cotización del miércoles. En el mes sube 0,45% y durante 2025 baja -8,18%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.017,50 pesos argentinos, un -11,79% menos que la cotización anterior. En el mes baja -5,08% y durante 2025 -1,41%. El dólar blue cerró a 1.165 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, cayó seis unidades (-6,9%) y cerró en 81 puntos básicos. Durante mayo, el UBI bajó 15 puntos básicos (-15,6%) y en 2025 subió dos puntos básicos (2,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando el valor objetivo fijado por el BCU.