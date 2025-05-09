Mercado cambiario: el dólar cerró la jornada del jueves con una mínima variación negativa
Al público, en las pizarras del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la moneda se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta y cerró a $ 40,60 y $ 43,00 respectivamente.
Redacción El País
En la jornada de ayer el dólar tuvo una mínima variación negativa de -0,04%. Cerró a un promedio de $ 41,775.
En mayo, la moneda estadounidense baja -0,415% y en el año lo hace -5,199%.
El dólar varió entre $ 41,750 y $ 41,820 y cerró a $ 41,810, apenas un -0,05% por debajo de la cotización del miércoles.
A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 47 operaciones por un monto total de US$ 29,5 millones.
Al público, en las pizarras del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la moneda se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta y cerró a $ 40,60 y $ 43,00 respectivamente.
En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6860 reales, un -0,90% menos que la cotización del miércoles. En el mes sube 0,45% y durante 2025 baja -8,18%.
En Argentina, el dólar cotizó a 1.017,50 pesos argentinos, un -11,79% menos que la cotización anterior. En el mes baja -5,08% y durante 2025 -1,41%. El dólar blue cerró a 1.165 pesos.
El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, cayó seis unidades (-6,9%) y cerró en 81 puntos básicos. Durante mayo, el UBI bajó 15 puntos básicos (-15,6%) y en 2025 subió dos puntos básicos (2,5%).
La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando el valor objetivo fijado por el BCU.
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