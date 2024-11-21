El dólar se fortalece y ante ello los bancos centrales se posicionan, Uruguay incluido, ¿qué hacen?

En base a AFP

El dólar retomó su implacable avance el miércoles y varios bancos centrales -entre ellos el Banco Central (BCU)- modificaban su política monetaria ante esta evolución. A última hora del miércoles, el Dollar Index, que compara al billete verde con una canasta de seis divisas relevantes, subía 0,44%. En tanto, en Uruguay la moneda estadounidense bajaba ayer por tercera jornada consecutiva.

"Tuvimos un pequeño debilitamiento el lunes y parece que los operadores aprovechan para hacer compras" de la divisa estadounidense, resumió Matthew Weller, de Forex.com.

"El dólar se fortaleció desde inicios de octubre, así que lo que observamos no es más que una tendencia que retoma", añadió el analista.

"La orientación (del mercado) es hacia una dólar más fuerte", estimaron en una nota los analistas de Brown Brothers Harriman.

La hipótesis central de los operadores apunta a un menor recorte de tasas de interés en Estados Unidos de lo previsto anteriormente este año.

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman argumentó el miércoles en un discurso en Florida que los "progresos" en el combate de la inflación marcaron el paso en los últimos meses, pero sostuvo que ve más riesgos en materia de estabilidad de precios que en el mercado laboral.

La resiliencia de la economía, la persistencia de la inflación y la perspectiva de un nuevo mandato de Donald Trump que podría impulsar al alza los precios, juegan a favor de un dólar fuerte.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Foto: EFE

Para Matthew Weller, el vigor del dólar es un dato "que los otros bancos centrales deben considerar" ya que tiene un efecto sobre sus economías.

El miércoles, el banco central de Indonesia mantuvo sin cambios en 6% su principal tasa directriz por segundo mes consecutivo. Para sostener esta decisión, mencionó los "acontecimientos políticos en Estados Unidos" que acarrean el riesgo de que el crecimiento mundial ceda y la inflación "retome", según el organismo.

"La presión a la baja sobre varias monedas crece", señaló el Banco de Indonesia. "Un endurecimiento de la política (monetaria) es necesario para resistir el efecto negativo sobre los países emergentes, incluyendo Indonesia", añadió.

El martes, el Banco Central de Paraguay y su par de Hungría mantuvieron sus tasas de interés. Desde la elección de Donald Trump el 5 de noviembre, Rumania y Uruguay también mantuvieron sus tasas.

En el caso del BCU mantuvo la tasa de interés de referencia en 8,5% por quinta reunión consecutiva el pasado jueves.

Washington Ribeiro, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

En las minutas de la reunión (divulgadas este martes) se hizo referencia implícita a la evolución del dólar en la decisión.

"Tomando en consideración el cambio en el escenario global y su eventual incidencia sobre la inflación doméstica y sus expectativas, el directorio del BCU decidió que la Tasa de Política Monetaria (TPM) continúe en 8,5%, decisión orientada a que la inflación se ubique en torno al centro del rango (4,5%) y que las expectativas continúen su descenso hacia esa referencia en el horizonte de política monetaria" (próximos 24 meses).

Votaron a favor de la misma el presidente del BCU, Washington Ribeiro y el vicepresidente Martín Inthamoussu (ambos del Partido Nacional), mientras que el director Ignacio Berti (Frente Amplio) votó en contra.