El dólar baja por tercera sesión consecutiva en la plaza local y empieza a alejarse de los $ 43

Redacción El País

En la jornada de ayer, y por tercer día consecutivo, el dólar promedio bajó, en esta oportunidad -0,22%. Con esta caída cotizó a un promedio de $ 42,509, pero sigue alejándose de los $ 43. Durante noviembre la moneda estadounidense sube 2,065% y en el año 8,936%.

El dólar osciló en la víspera entre $ 42,350 y $ 42,640 y cerró en $ 42,550, un 0,23% por debajo del cierre previo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 44 operaciones por un total de US$ 25,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó diez centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 41,35 y $ 43,75 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en el día de ayer la divisa se mantuvo estable, bajó apenas 0,03% y cotizó a 5,7726 reales. En el mes el dólar baja mínimamente -0,09% y a largo del año sube 19,24%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.003,75 pesos argentinos, nuevamente con una variación de 0,05% con respecto a cotización anterior. En el mes aumenta 1,31% y en el año 24,16%. El dólar blue cerró a 1.135 argentinos.

En Europa el euro cayó este miércoles hasta los US$ 1,0522 tras una jornada en la que se conoció que el crecimiento de los salarios negociados de la eurozona se disparó durante el tercer trimestre hasta su nivel más alto desde 1992, se situó así ligeramente por debajo de los US$ 1,0586 de la jornada previa.

Euros. Foto: Archivo El País

Riesgo país y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 82 puntos básicos, una unidad menos (1,2%) que el martes. Esta caída es acompañada por una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube ocho unidades (10,8%) y en 2024 sube 12 puntos básicos (17,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,48%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).