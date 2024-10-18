El dólar retoma volatilidad y después de dos subas consecutivas volvió a bajar este jueves

Redacción El País

El dólar retomó sus movimientos oscilantes y este jueves volvió a bajar, esta vez -0,59%, y cotizó a un promedio de $ 41,630. A lo largo del mes, la moneda baja -0,024% y en el año acumula una suba de 6,683%.

El dólar osciló entre $ 41,700 y $ 41,600 y cerró en un valor de $ 41,610, con una disminución de -0,45% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense bajó 20 centésimos tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se realizaron 44 transacciones por un monto equivalente a US$ 21,80 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió apenas 0,02% cerrando en 5,6758 reales. En el mes aumenta 4,18% y en el año sube 17,24%.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente subió mínimamente 0,02% y cerró en 981,75 pesos argentinos. En el mes sube 1,12% y en el año acumula un aumento de 21,44%. El dólar blue cerró nuevamente en 1.220 pesos argentinos.

Bolsa de Valores. Foto: Archivo El Pais

El euro cayó este jueves hasta los US$ 1,0829 tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos debido a la bajada de la inflación y una coyuntura económica “algo más débil” de lo esperado.

El euro perdió terreno frente al dólar después de que el BCE cumpliera con las expectativas del mercado y recortara por segunda vez consecutiva los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situar su tasa de referencia en el 3,25%, debido a la moderación de la inflación y ante las sorpresas a la baja de la actividad económica en Europa.

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, cotizó en 79 puntos básicos, cuatro unidades menos (4,8%) que en la jornada anterior. Este valor es acompañado por una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el UBI bajó cinco puntos básicos (6,0%) y en el año subió 9 unidades (12,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,35%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,50%).