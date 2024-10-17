El dólar aumentó de precio por segundo día consecutivo este miércoles

Redacción El País

Por segundo día consecutivo el dólar sube y cotiza a un valor promedio de $ 41,876, mayor valor alcanzado desde el 1º de octubre, cuando operó a un promedio de $ 41,884. Durante octubre, la moneda subió 0,567% y en el año acumula una suba de 7,314%.

La divisa osciló este miércoles entre $ 41,800 y $ 42,000 y cerró en el menor valor, con una variación de 0,31% frente al cierre previo.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 15 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 40,60 y $ 43,00 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se realizaron 29 transacciones por un monto equivalente a US$ 14,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar sube 0,66% y cierra en 5,6749 reales. En el mes aumenta 4,16% y en el año sube 17,22%.

Billetes de 500 y 200 pesos argentinos. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente 0,10% y cerró en 981,58 pesos argentinos. En el mes sube 1,10% y en el año acumula un aumento de 21,42%. El dólar blue cierra en 1.220 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, cotizó en 83 puntos básicos, dos unidades menos (2,4%) que el día anterior. Este valor es acompañado por una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el UBI bajó un punto básico (1,2%) y en el año subió 13 (18,6%).