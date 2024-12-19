El dólar registró una suba mínima en Uruguay, pero en Brasil alcanzó un nuevo máximo histórico

Redacción El País

Este miércoles el dólar se mantuvo estable y subió apenas 0,04% y cotizó en promedio a $ 44,592. En el mes, la moneda sube 3,323% y en el año, 14,274%.

La moneda estadounidense osciló ayer entre $ 44,550 y $ 44,620 y cerró al precio mayor, con una variación de 0,13% con respecto al cierre del martes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 123 operaciones por un total de US$ 64,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 43,40 la compra y $ 45,80 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió un 2,78% tras reflejar los temores del mercado, dada la aprobación por la Cámara Baja de uno de los proyectos de ley del Ejecutivo, alcanzando así la mayor cotización desde la introducción de la nueva moneda en 1994, a 6,26 reales por dólar, incluso a pesar de los recortes de gastos del gobierno aprobados por el Congreso esta semana.

En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,09% y cotizó a 1.022,75 pesos argentinos. En el mes sube 1,09% y en el año 26,51%. El dólar blue cerró a 1.205 pesos argentinos.

En Europa, el euro bajó este miércoles hasta los US$ 1,0475 a la espera de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos haga pública su decisión sobre los tipos de interés, que previsiblemente recortará en un cuarto de punto.

El euro perdió algo de terreno frente al dólar, tras una jornada en la que los mercados se mantuvieron a la espera de que la Fed dé a conocer su decisión sobre los tipos de interés, que los analistas esperan que recorte en 25 puntos básicos.

Fachada de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

Riesgo y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 83 puntos básicos. En la jornada de ayer bajó tres unidades (-3,5%). Acompaña esta baja la cotización a la baja de los bonos uruguayos y de los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre, el riesgo país bajó cuatro puntos básicos (-4,6%) y en el año subió 13 puntos básicos (18,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,71%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).