El dólar recuperó la pérdida que había registrado el lunes; en Brasil alcanzó un nuevo máximo histórico

Redacción El País

El dólar subió 0,48% este martes, recuperando casi por completo la baja del lunes y cotizó a un promedio de $ 44,572. En el mes, la moneda sube 3,276% y en el año, 14,223%.

La divisa estadounidense varió entre $ 44,550 y $ 44,650 y cerró en $ 44,560, con una variación de 0,47%, con respecto al cierre de la sesión anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 68 operaciones por un total de US$ 35,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 20 centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 43,35 y $ 45,75.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar continúa en aumento y alcanzó ayer un nuevo máximo histórico de 6,20 reales para cerrar a 6,1685 reales, subiendo 1,94%. En el mes la divisa sube 1,90% y en el año acumula un aumento de 27,41%.

Sede del Banco Central de Brasil. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,06% y cotizó a 1.021,83 pesos argentinos. En el mes sube 1% y en el año 26,39%. El dólar blue cerró a 1.165 pesos argentinos.

En Europa, el euro bajó este martes a US$ 1,0497, después de que la confianza empresarial en Alemania cayera más de lo esperado en diciembre y de que las ventas minoristas en Estados Unidos sorprendieran al alza.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 86 puntos básicos luego de subir una unidad (1,2%). Acompaña esta suba la cotización a la baja de los bonos uruguayos y al alza de los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre, el riesgo país baja un punto básico (-1,1%) y en el año sube 16 puntos básicos (22,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,65%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento el 7 de diciembre de 2026. El monto licitado fue de $ 2.000 millones (US$ 45 millones), a lo que la demanda no superó, se propusieron $ 1.857 millones (US$ 41,8 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue menos de la mitad del licitado, $ 703 millones (US$ 15,8 millones), con un rendimiento de 9,15%.