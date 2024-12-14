Tras registrar un nuevo máximo desde 2022, el dólar cerró la tercera semana consecutiva en alza

Redacción El País

La semana pasada la variación del dólar promedio fue positiva nuevamente, con lo que completa tres semanas consecutivas de crecimiento. En esta oportunidad, la moneda estadounidense varió 2,331% en las cinco sesiones.

Por otro lado, este viernes la divisa subió 0,63% y cerró a una cotización promedio de $ 44,558. No solo se mantiene por encima de $ 44,00, sino que alcanzó un nuevo máximo ya que la mayor cotización anterior había sido el 10 de enero de 2022 con $ 44,609. Durante diciembre, la moneda sube 3,244% y en el año acumula un incremento de 14,187%.

Ayer el dólar osciló entre $ 44,500 y $ 44,650, cerrando a un valor de $ 44,520, con una variación de 0,16% respecto al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), durante la semana se realizaron 372 operaciones por un total equivalente a US$ 186 millones, mientras que en el día de ayer se hicieron 82 transacciones y se operaron US$ 41 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo sin cambios a la compra y subió diez centésimos para la venta, cerrando en $ 43,25 y $ 45,75, respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación con los valores del viernes anterior) ambas cotizaciones tuvieron una variación positiva de 95 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, ayer el dólar aumentó 1,67% y cotizó a 6,0400 reales. Durante diciembre baja -0,22% y en el año sube 24,76%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,20% y cerró en 1.020,75 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,89% y en el año 26,26%. El dólar blue cotizó a 1.105 pesos argentinos.

Banco Central Europeo. Foto: AFP

En Europa, el euro subió este viernes, pero cerró por debajo de los US$ 1,05 en una semana marcada por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 3%.

Durante la jornada también se conoció que el banco central de Alemania, revisó “bruscamente a la baja” sus proyecciones económicas para el país hasta 2026 y ahora prevé que el PIB se contraiga un 0,2% en 2024, frente al crecimiento del 0,3% que pronosticaba el pasado junio.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap que mide el riesgo país se mantiene igual y cierra en 81 puntos básicos. Esto se da junto a una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -9,0% (baja ocho unidades), en el mes baja seis unidades (6,9%) y en el año aumenta 11 puntos básicos (15,7%).