El dólar mantiene su tendencia alcista, sigue sin encontrar su techo y se dirige hacia los $ 45

Redacción El País

El dólar mantiene su tendencia creciente. Este miércoles subió 0,92%. Desde el 13 de noviembre, cuando aumentó 1,01%, no tenía un incremento tan relevante.

En las últimas dos semanas el billete verde tuvo nueve sesiones al alza y solo bajó un día. Desde el 16 de setiembre pasado, cuando tuvo siete días de suba consecutivos, no tenía tantos aumentos seguidos.

La moneda estadounidense cotizó a un promedio de $ 44,433, continúa por encima de $ 44,00.

A lo largo de diciembre el dólar sube 2,954% y en el año lo hace 13,867%.

La divisa estadounidense osciló entre $ 44,350 y $ 44,600 y cerró en $ 44,440, un 0,54% más que la sesión del martes.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 71 operaciones por un monto total de US$ 35,30 millones.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar subió 20 centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 43,25 y $ 45,65

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer el dólar bajó -0,35% y cotizó a 6,0320 reales. En el mes la divisa baja -0,36% y en el año sube 24,59%.

En Argentina, el dólar oficial subió nuevamente 0,05% y cotizó a 1.017,75 pesos argentinos. En el mes subió 0,59% y en el año 25,89%. El dólar blue cerró a 1.080 pesos argentinos.

Reserva Federal. Foto: Archivo El País

En Europa, el euro cayó por debajo US$ 1,05 en una jornada en la que repuntó la inflación en Estados Unidos, y cuando los inversores están a la espera de las próxima decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cayó seis unidades (-7,0%) y cerró en 80 puntos básicos. Al mismo tiempo, los bonos uruguayos cotizan al alza y los treasuries (bonos norteamericanos) cotizan a la baja. En diciembre el riesgo país bajó siete puntos básicos (8,0%) y en el año subió 10 puntos básicos (14,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,44%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).