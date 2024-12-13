El dólar cortó una racha alcista de seis sesiones consecutivas y este jueves operó a la baja

Redacción El País

El dólar cortó su racha creciente de seis jornadas consecutivas este viernes, bajó -0,34% y cotizó a un promedio de $ 44,281, aún por encima de $ 44,00. En el mes, el dólar sube 2,602% y en el año lo hace 13,477%.

La divisa estadounidense osciló entre $ 44,100 y $ 44,600 y cerró en $ 44,500, con una variación de apenas 0,02% con respecto al cierre previo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 68 operaciones por un monto total de US$ 34 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo sin cambios tanto a la compra como para la venta y cerró igual que el jueves en $ 43,25 y $ 45,65 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en la víspera el dólar bajó -1,51% y cotizó a 5,9408 reales. En el mes la divisa baja -1,86% y en el año sube 22,71%.

Analistas del mercado norteño comentaron que la principal razón del aumento del dólar el miércoles fue la salud del presidente Lula da Silva, quien debió someterse a una segunda intervención quirúrgica para aliviar una hemorragia intracraneal que se le detectó esta semana, la que resultó exitosa y eso influyó en la baja de ayer.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,10% y cotizó a 1.018,75 pesos argentinos. En el mes subió 0,69% y en el año 26,01%. El dólar blue cerró a 1.095 pesos argentinos.

Banco Central de Argentina. Foto: La Nación

En Europa, el euro cayó este jueves hasta los US$ 1,0477 después de que el Banco Central Europeo (BCE) recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos por cuarta ocasión este año, hasta situarlos en el 3%.

La moneda única se mantuvo por segundo día consecutivo por debajo de los US$ 1,05 después de que el BCE bajara los tipos de interés por cuarta vez este año, las tres últimas de manera consecutiva, hasta situar la facilidad de depósito en el 3%.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió una unidad (1,3%) y cerró en 81 puntos básicos. Al mismo tiempo, tanto los bonos uruguayos como los treasuries (bonos norteamericanos) cotizaron a la baja. En diciembre el riesgo país bajó seis puntos básicos (-6,9%) y en el año subió 11 puntos básicos (15,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.