Mercado cambiario: el dólar operó a la baja en la primera sesión de la semana y cotizó a $ 44,361

Redacción El País

En la jornada de ayer, el dólar bajó -0,44% y cotizó a un promedio de $ 44,361, aún se mantiene por encima de $ 44. En el mes, el dólar sube 2,787% y en el año lo hace 13,682%.

La divisa estadounidense osciló entre $ 44,300 y $ 44,400 y cerró en $ 44,350, con una variación negativa de -0,38% con respecto al cierre del viernes pasado.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 161 operaciones por un monto total de US$ 84 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó diez centésimos a la compra y veinte centésimos para la venta y cerró en $ 43,15 y $ 45,55 respectivamente.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer el dólar cotizó a 6,0509 reales, bajó 0,18%. En el mes la divisa baja -0,04% y en el año sube 24,99%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,05% y cotizó a 1.021,25 pesos argentinos. En el mes sube 0,94% y en el año 26,32%. El dólar blue cerró a 1.125 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 85 puntos básicos luego de subir cuatro unidades (4,9%). Acompaña esta suba, la cotización a la baja de los bonos uruguayos ya que los treasuries (bonos norteamericanos) se mantuvieron estables. En diciembre, el riesgo país bajó 2 puntos básicos (-2,3%) y en el año subió 15 puntos básicos (21,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,51%, algo por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).