El dólar registró una fuerte suba y cotizó en su mayor valor en casi dos años

Redacción El País

El dólar tuvo un movimiento significativo a la suba este miércoles con un incremento de 1,46%, porcentaje de variación que no se registraba desde abril de 2022 (1,63%). Cotizó en un valor promedio de $ 41,027, alcanzando un precio máximo que solo fue superado por el promedio del 11 de octubre de 2022 ($ 41,086).

La moneda estadounidense osciló entre $ 40,850 y $ 41,100 y finalmente cerró en $ 41,030 lo que implicó una variación de 1,18% respecto al cierre anterior.

En lo que va de setiembre el dólar aumenta en el mercado local 1,716% y durante 2024 acumula una suba de 5,138%.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda también tuvo una variación relevante y subió 45 centésimos tanto a la compra como para la venta, cerrando en $ 39,80 y $ 42,20.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 74 transacciones por un monto equivalente a US$ 37,90 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,24% y cierra en 5,6387 reales. En setiembre baja -0,31% y en el año acumula una suba de 16,47%.

Pesos argentinos. Foto: Archivo El País.

En Argentina, el dólar oficial sube 0,08% y cierra en 958,92 pesos argentinos. En el mes sube 0,64% y en el año sube 18,61%. El dólar blue cierra en 1.285 pesos argentinos.

En tanto, el euro bajó este miércoles hasta los US$ 1,1008 después de que el IPC de Estados Unidos cayera cuatro décimas en agosto, hasta el 2,5 % interanual.

A nivel local, el riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, en la jornada de ayer baja una unidad (-1,1%) y cerró en 88 puntos básicos. Esta caída se da junto a una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos Americanos). En setiembre el UBI sube 22 puntos básicos (33,3%) y en el año acumula un aumento de 18 puntos básicos (25,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,47%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).