El dólar volvió a operar con aumento en Uruguay; cotizó en un valor promedio de $ 40,437

Redacción El País

El dólar subió nuevamente, en esta ocasión 0,12%, y cotizó en un valor promedio de $ 40,437. La moneda estadounidense alcanzó un valor máximo, superado solo por el valor promedio del 6 de agosto ($ 40,501).

La divisa osciló entre $ 40,400 y $ 40,550 para cerrar finalmente en el mayor valor, con una variación de 0,42% respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda subió 15 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,35 y $ 41,75 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 117 transacciones por US$ 65,30 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube nuevamente 0,28% y cierra en 5,6254 reales. En setiembre baja -0,54% y en el año acumula una suba de 16,20%.

En Argentina, el dólar oficial sube 0,04% y cierra en 958,17 pesos argentinos. En el mes registra una suba de 0,56% y en el año un acumulado de 18,52%. El dólar blue cerró en 1.280 pesos argentinos.

Billetes de euros. Foto: Freepik

El euro bajó hasta US$ 1,1019 tras conocerse que la inflación en Alemania cayó en agosto por debajo del 2%, lo que refuerza las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, tuvo una suba importante con respecto a la jornada anterior, nueve unidades (11,3%), cerrando en 89 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza de los treasuries (Bonos Americanos). En setiembre el UBI sube 23 puntos básicos (34,8%) y en el año acumula una suba de 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,37%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento el 13 de mayo de 2040. En esta oportunidad el monto licitado fue de 850 millones de UP (US$ 33,9 millones), y fue más que duplicado por la demanda, se propusieron 2.033 millones de UP (US$ 81 millones). El monto adjudicado fue casi el doble del licitado, 1.700 millones de UP (US$ 67,8 millones) con un rendimiento de 2,19%.