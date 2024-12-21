El dólar interrumpió una racha alcista de tres semana y a lo largo de esta bajó de precio

Redacción El País

A diferencia de las tres semanas previas, la variación del dólar promedio de esta fue negativa (-0,144%). En particular, este viernes la divisa estadounidense varió -0,52% y cerró a una cotización promedio de $ 44,494. Durante diciembre, la moneda norteamericana sube 3,096% y en el año acumula un incremento del 14,023%.

El dólar osciló este viernes entre $ 44,400 y $ 44,600, y cerró al menor valor, con una variación negativa de -0,67% respecto al cierre del jueves.

En Bevsa, durante la semana se realizaron 495 operaciones por un equivalente a US$ 258 millones. En el día de ayer se hicieron 105 transacciones y se operaron US$ 52,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 35 centésimos a la compra y 25 centésimos para la venta, cerrando en $ 43,15 y $ 45,65, respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación con los valores del viernes de la semana anterior) ambas cotizaciones tuvieron una variación negativa de diez centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -1,72% y cotizó a 6,0780 reales. Durante diciembre sube 0,40% y en el año se incrementa 25,54%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,21% y cerró en 1.025,42 pesos argentinos. En el mes aumenta 1,35% y en el año, 26,84%. El dólar blue cotizó a 1.160 pesos argentinos.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

En Europa, el euro subió este viernes, pero cerró la semana por debajo de los US$ 1,04 y continuó en niveles que no se veían desde noviembre de 2022, después de que el índice de precios PCE estadounidense repuntara una décima en noviembre. Si se excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó un 2,8 % interanual, lo que supone igual porcentaje que en octubre.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 83 puntos básicos, una unidad menos (-1,2%) que en la jornada anterior. Acompaña esta variante una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 2,5% (sube dos unidades), en el mes baja cuatro unidades (-4,6%) y en el año el riesgo país aumenta 13 puntos básicos (18,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,66%. Se mantiene por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).