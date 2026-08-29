El dólar en Uruguay sube en la semana y el viernes la operativa fue la máxima en dos meses

El dólar en Uruguay cotizó prácticamente estable por segundo día consecutivo, al subir apenas 0,05%, y se negoció en promedio en $ 40,288. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,26 y $ 40,31 para finalizar en $ 40,28. El valor de cierre se incrementó 0,17% respecto al del jueves.

En la semana, el dólar aumentó 0,26% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior). Esta suba semanal se dio luego que en la semana previa bajara 0,37%. De los cuatro días en los que hubo cotización (el martes fue feriado), en todos cotizó al alza (aunque en los últimos dos fue mínima) y el lunes quedó estable (con una mínima baja de 0,01%).

En lo que va de agosto la divisa estadounidense sube 0,04% y en el año aumenta 3,19%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 259 operaciones por US$ 140,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Ayer fue el día de mayor operativa semanal, ya que se negociaron US$ 57 millones en 103 transacciones. Esta cantidad de transacciones es máximo en dos meses, dado que el 25 de junio se hicieron 118 transacciones y se operaron US$ 58,7 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta al cerrar en $ 39,05 y $ 41,55 respectivamente.

Dólares. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar ayer subió 0,7% y cerró en 5.2005 reales. En agosto el dólar en Brasil sube 2,43%, aunque en el 2026 baja 5,49%.

En Argentina, el dólar oficial quedó estable ayer (tuvo un alza mínima de 0,02%) y finalizó en 1.513,03 pesos argentinos. En el mes sube 1,65% y en el año 3,67%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer dos unidades y cerró en 62 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país sube cuatro unidades, mientras que en el año cae cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,74%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).