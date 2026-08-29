La competitividad de los productos uruguayo cae por segundo mes consecutivo, ¿qué pasó ante los principales socios comerciales?

La competitividad de Uruguay con sus principales socios comerciales empeoró en julio por segundo mes consecutivo, la caída fue 0,33% respecto a junio, según los datos divulgados recientemente por el Banco Central (BCU). En junio en relación a mayo, el índice de Tipo de Cambio Real (TCR) había retrocedido 0,85%.

El TCR mide el poder adquisitivo de una moneda frente a otra, ajustado por la inflación de ambos países.

Al comparar el TCR de julio con igual mes de 2025, es decir en términos interanuales, el índice aumentó 4,16%.

Es la quinta suba consecutiva del TCR en la medición interanual (en junio el alza había sido de 2,29%, en mayo mejoró 2,14%, en abril aumentó 2,29% y en marzo se había incrementado 1,13%).

El retroceso de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con los de sus principales socios comerciales al comparar julio con junio se debió tanto al empeoramiento respecto a los países de la región (-0,36%), como en relación a los países de afuera de la misma (-0,88%).

Dólares

Frente a los socios de afuera de la región, la competitividad cayó prácticamente ante todos los países. Respecto a Italia y España fue frente a los que más cayó (-0,68%), seguido de México (-0,58%), China (-0,28%), Estados Unidos (-0,23%) y Alemania (-0,17%).

La única mejora del TCR en julio frente a junio se dio ante Reino Unido (+0,49%).

Al comparar con los países de la región, la caída del TCR de 0,36% se explicó por la pérdida de competitividad con Argentina (-0,90%), que no alcanzó a ser contrarrestada por la mejora con frente a Brasil (+0,13%).

En términos interanuales, es decir en comparación con igual mes del año anterior, la competitividad a nivel extrarregional mejoró por segundo mes consecutivo, luego de 12 caídas seguidas. La suba del TCR a nivel extrarregional fue de 0,87%

Esto se explicó exclusivamente por la mejora de la competitividad respecto a México (+5,78%) y China (+2,15%). Por otra parte, el indicador empeoró con respecto a Alemania (-3,63%), Italia (-3,53%), España (-2,88%), Reino Unido (-2,30%) y Estados Unidos (-0,97%).

Exportaciones. Archivo El País.

A nivel regional, en la comparación interanual la competitividad aumentó en julio 8,32%, en lo que fue la quinta suba consecutiva. Esto se explicó tanto por la mejora en la competitividad interanual respecto a Argentina (+8,50%) como con respecto a Brasil (+8,16%).

Cabe recordar que el Tipo de Cambio Real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales.

Esta medida constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.