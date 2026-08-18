El dólar en Uruguay inicia la semana a la baja, mientras el mercado espera que el Banco Central mantenga la tasa hoy

El dólar en Uruguay comenzó la semana con una caída de 0,17%, y se negoció en promedio en $ 40,261. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,23 y $ 40,29 para finalizar en $ 40,27. Así bajó 0,15% con respecto al cierre del viernes.

La moneda estadounidense está prácticamente estable (con una mínima baja de 0,03%) en agosto, mientras que aumenta 3,13% en lo que va del año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer apenas se realizaron 13 operaciones por un monto de US$ 6,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

Dólares

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,42% y cerró en 5,2014 reales. En agosto sube 2,44% y en lo que va del año, el dólar en Brasil retrocede 5,47%.

En Argentina no hubo mercado de cambios ayer debido al feriado.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto el riesgo país sube dos unidades y en lo que va del año, retrocede seis puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central (BCU).

Fachada del Banco Central del Uruguay, en Diagonal Fabini 777, Montevideo, ND 20180905 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Este martes se reúne el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU para resolver qué hace con su tasa de interés de referencia. En la reciente Encuesta de Expectativas del Mercado Financiero del Banco Central (divulgada el pasado jueves, los operadores esperan en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que el Copom mantenga la tasa de referencia en 5,75%.