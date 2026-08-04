Dólar a la baja y riesgo país al alza: así cerró la jornada financiera en Uruguay

El dólar en Uruguay bajó 0,20% en el inicio de la semana y se negoció en promedio en $ 40,193. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,23 para finalizar en el máximo. Esto es una disminución de 0,05% respecto al cierre del viernes.

La moneda estadounidense aumenta 2,95% en lo que va del año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 48 operaciones por un total de US$ 24,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,10% y cerró en 5,0723 reales. En el año, el dólar en Brasil retrocede 7,28%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,34% y finalizó en 1.493,44 pesos argentinos. En 2026 la moneda aumenta 2,33%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el año, el riesgo país retrocede seis puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,82%, apenas por encima del objetivo del Banco Central (5,75%).