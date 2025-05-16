Con un leve aumento de precio este jueves el dólar detuvo una marcada tendencia a la baja; ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

El dólar subió levemente (0,26%) y en la jornada de ayer cotizó a un promedio de $ 41,701. Durante mayo, la moneda bajó -0,591% y en el año -5,367%.

El dólar varió entre $ 41,750 y $ 41,620 y cerró al menor valor, con una variación positiva de 0,19% con respecto a la cotización de la sesión del miércoles.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 62 operaciones por un monto total de US$ 33,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco de la República (BROU), la moneda subió diez centésimos tanto a la compra como a la venta, y cerró a $ 40,55 y $ 42,95 respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cotizó a 5,6328 reales, un 0,41% más que la cotización anterior. En el mes bajó -0,49% y durante 2025 viene bajando -9,04%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.035,50 pesos argentinos, un 10,26% más que la cotización anterior. En el mes sube 5,92% y durante 2025, 10,03%. El dólar blue cerró a 1.165 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, subió seis unidades y cerró en 85 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI baja 11 puntos básicos (-11,5%) y en el año sube seis puntos básicos (7,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,40%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%).