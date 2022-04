La responsabilidad del empresario en la realidad actual de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Tenemos el propósito de escuchar y reflexionar conjuntamente sobre la responsabilidad de los empresarios en la realidad actual de América Latina en tres ejes: el institucional, rol de los empresarios en apoyar y mejorar la instucionalidad para dar mejores respuestas a las necesidades de los pueblos; el trabajo digno, cómo crear marcos que permitan la creación de más y mejores empleos sostenibles y su relación con la revolución tecnológica ; y economía humana y sustentabilidad, cuáles son nuestras responsabilidades frente a los impactos económicos, sociales, ambientales y éticos de nuestras operaciones ”, afirmó Rosario González Stewart, presidenta de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) que organiza el congreso, en el marco de sus 70 años y como miembro de Uniapac (Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas).



“Desde ACDE convocamos a todos los dirigentes de empresa que buscamos una economía al servicio de la dignidad de la persona humana y del Bien Común de la Humanidad a encontrarnos en este congreso que se realiza por primera vez con sede en Uruguay,” añadió la presidente



En el encuentro participarán asociaciones empresariales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.



La actividad es abierta a todo público y no se transmitirá por streaming para acentuar el carácter de encuentro e intercambio entre dirigentes de empresa y notables expositores locales y del exterior.



Además de los paneles, los asistentes trabajarán en talleres para poder intercambiar ideas, compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas a aplicar en sus organizaciones en torno a los temas tratados. Las conclusiones de los talleres se harán públicas luego del Congreso.



El Módulo Institucionalidad contará con la participación de Pablo Mieres (ministro de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay), Alberto Acosta Garbarino (presidente de Desarrollo en Democracia, Paraguay) y Guillermo Lipera (abogado, ex presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina).



El Módulo Trabajo Digno estará a cargo de Alejandro Pellico (consultor, ex presidente de USEM, México, Karina Santo (CEO de GeneXus Consulting, K2B y GXVision, Uruguay) y Antonio Anastasía (Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, Brasil).



Por último en el Módulo Economía humana y sustentable participarán Constanza Gorleri (gerente de Sustentabilidad del Banco Galicia, Argentina), Mariella de Aurrecoechea (directora de Estrategia e Innovación de Deloitte Slatam, Uruguay) y Matías Aránguiz (profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile).