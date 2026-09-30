Presentaron en sociedad el primer smartphone que marca el comienzo de una nueva generación en Motorola

Como uno de los primeros smartphones en incorporar la recientemente anunciada plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, motorola signature 27 ofrece velocidades sin precedentes y redefine los límites de lo que puede ofrecer un smartphone insignia, combinando hardware de última generación con un diseño y acabados premium, además de experiencias de inteligencia artificial de próxima generación.

Entre sus principales novedades, ofrece velocidades ultrarrápidas, inteligencia artificial avanzada directamente en el dispositivo, una experiencia de gaming mejorada y una multitarea fluida. Además, una arquitectura de 6 antenas potencia el rendimiento de la IA en la nube y la conectividad, brindando experiencias más rápidas y con mayor capacidad de respuesta.

Llega con nuevas y potentes experiencias de IA con Google Gemini, incluyendo Gemini Omni, que permite transformar indicaciones, fotos y videos en contenido de alta calidad, además de Lyria, para crear música original y bandas sonoras personalizadas.

Está equipado con el mejor sistema de cámaras de Motorola hasta la fecha, que incorpora un sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y AI-powered Video Enhancement Engine, un motor de mejora de video impulsado por IA, que permite obtener fácilmente fotografías de calidad profesional y videos con calidad cinematográfica y colores fieles a la realidad.

Además, este es el primer smartphone de Motorola con Audio by B&O, que incorpora la reconocida experiencia en sonido de Bang & Olufsen para ofrecer una experiencia de audio premium e inmersiva.

Se espera que motorola signature 27 llegue a mercados de todo el mundo en 2026. Se darán a conocer más detalles sobre disponibilidad, precio y especificaciones a medida que se acerque su lanzamiento.