La Vienesa espera por posible comprador luego de no poder concretar el proceso de reestructuración que preveía

Redacción El País

Hace unas semanas, el dueño de la panadería La Vienesa, Alejandro Aguerre, en conjunto con el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, habían señalado a El País que la empresa atravesaría un proceso de reestructuración. Sin embargo, luego de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las partes señalaron que se estableció un cuarto intermedio hasta el viernes para evaluar si la empresa puede ser vendida debido a que no se pudo ejecutar el plan de reestructuración como estaba previsto.

Por su parte, Aguerre sostuvo que “hay varios interesados (en adquirir la panadería) y uno de ellos está firme”. Además, si bien no nombró al posible comprador, señaló que se trata de un operador local vinculado al rubro panadería.

Según explicó el empresario, se vendería la totalidad de los ocho locales y agregó que los empleados serían absorbidos por el nuevo acreedor. Aguerre indicó que actualmente el proceso de venta se encuentra bajo la instancia de due diligence: un proceso de auditoría de la empresa previo a la formalización de una transacción comercial o inversión.

Echevarría y Aguerre explicaron que en la reunión se acordó el pago de salarios pendientes de abril para el viernes 30 de mayo y el martes 3 de junio se generará una nueva instancia para revisar lo decidido. “Si existe la posibilidad de un comprador que quiera sacar adelante la panadería vamos a esperar los tiempos que acordamos”, dijo Echevarría.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

En tanto, consultado por la posibilidad de que no se concrete el acuerdo con el posible comprador, Echevarría sostuvo que una de las alternativas que se evaluó es cerrar algunos locales. En ese sentido, el sindicalista había informado previo a realizarse la reunión que la primera sucursal que cerraría sería la ubicada en Constituyente y Jackson. Sin embargo, Aguerre señaló que en la actualidad y en caso de efectuar la venta, todos los locales funcionarán con normalidad.

Respecto a la situación de los trabajadores, el presidente de la Mesa del Pan dijo que si bien no hubo empleados despedidos, el atraso en el pago de sueldos y la situación de incertidumbre motivaron a varios a presentar su renuncia. En ese sentido, Echevarría aclaró que hay alrededor de unos 80 trabajadores en la empresa actualmente.

Cartel de precios en la puerta de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Leonardo Maine/El País.

Uno de los primeros instrumentos que se esperaba abordar para continuar con La Vienesa fue la firma de un Acuerdo Privado de Reestructuración (APR) que no consiguió la firma de suficientes acreedores.

El pasado 15 de abril, Aguerre había señalado a El País que se esperaba efectuar un plan de reestructuración “intenso y específico” por $ 20 millones que serían destinados a nuevas líneas de trabajo y pago de salarios. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado y se aguarda la intervención del posible comprador que solucione la situación económica de la panadería que alcanza una deuda total de unos $ 15 millones.