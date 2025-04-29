Novedades en La Vienesa: lo que va a pasar con las deudas y los trabajadores, tras las versión de su cierre

Redacción El País

Luego de una reunión concretada ayer entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Mesa Coordinadora del Pan y Afines y los dueños de La Vienesa, las partes acordaron “continuar trabajando en conjunto buscando alternativas para que no tengan que cerrar”, según señaló a El País el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría.

Según explicó Echevarría en conjunto con el dueño de La Vienesa, Alejandro Aguerre, una de las opciones para evitar el cierre de la empresa, es enviar a seguro de paro parcial de manera rotativa al personal que cubre horas con menor demanda en algunos de sus ocho locales. De esta manera, si bien no tienen definido la cantidad de empleados que serán amparados por el seguro de desempleo, las partes pretenden conservar unos 90 puestos de trabajo.

En ese sentido y a propósito de la polémica desatada hace algunas semanas, Aguerre había señalado a El País que en dos días recibió las renuncias de cinco empleados y agregó que el local ubicado en el barrio Pocitos se encuentra sin personal que cubra el horario vespertino.

“Los salarios se terminan de pagar hoy (por ayer) al 100%”, señaló Aguerre sobre los pagos de aguinaldos, salarios vacacionales y sueldos pendientes del mes de marzo que totalizaban unos $ 450.000, de acuerdo con lo que había comentado.

Cartel de precios en la puerta de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Leonardo Maine/El País.

Las partes coincidieron en que se trató de una instancia "positiva" a partir de la que se pretende "continuar trabajando en conjunto".

Según había declarado Aguerre, la deuda total de La Vienesa a proveedores y trabajadores totalizaba unos $ 15 millones. Hasta 2023 la misma alcanzaba $ 7 millones “correspondientes a cheques diferidos”, dijo el dueño y agregó que la situación se agravó cuando la panadería inauguró el nuevo local ubicado en la esquina de Constituyente y Jackson. “Pensamos que íbamos a vender mucho más”, expresó.

Por otra parte, indicó que el Acuerdo Privado de Reestructuración (APR) ya concretó la firma de cinco acreedores. Los datos correspondientes a la herramienta previa al concurso de acreedores fueron solicitados por la Mesa Coordinadora del Pan en uno de sus últimos comunicados con el objetivo de confirmar que la empresa no cesaría su actividad.

Fachada de la panadería La Vienesa. Foto: Google Maps.

Echevarría señaló que “había una situación complicada desde hace mucho tiempo con los adeudos para los trabajadores” y agregó que “lo que se necesitaban eran certezas, que hoy se están dando”.

Además, Aguerre aseguró que la instancia de ayer estuvo destinada a establecer los números globales de la empresa y se aguarda presentar los balances de la empresa detallados al Instituto Cuesta Duarte para que los analice.