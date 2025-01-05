La alianza que selló uno de los jugadores grandes del mercado de valores uruguayo y que pauta la concentración

Redacción El País

Los jugadores del mercado de valores uruguayo tienden a concentrarse y en las últimas semanas del año 2024 se han dado pasos en este sentido, además de otra operación que había anunciado a fin de octubre pasado.

Ahora, la compañía especializada en gestión de inversiones Nobilis, uno de los jugadores grandes del mercado local, anunció la firma de un acuerdo estratégico con la empresa Rebagliatti Morixe Sociedad de Bolsa.

Mediante el acuerdo, Rebagliatti Morixe continuará desempeñándose como asesor financiero directo de sus clientes, mientras que tercerizará con Nobilis la ejecución, la custodia, y aspectos regulatorios, al margen del soporte comercial y de inversones.

Esto permitirá a los clientes acceder a más opciones de inversión, incluyendo instrumentos financieros específicos de Nobilis y una plataforma sólida, confiable y robusta, señaló esta firma.

El gerente general de Nobilis, Juan Patricio Enright dijo a El País que con más requerimientos de compliance y otras regulaciones, las firmas que operan en el mercado local tienen que “tener una infraestructura mínima que cada vez tenga una escala más grande”.

Por eso, con esta alianza, “hay una cantidad de sinergias que deberían redundar en ventajas operativas”, agregó.

Juan Patricio Enright, gerente general de Nobilis.

Para Enright “la clave es encontrar instituciones donde hay un buen fit. Apuntamos a una clientela parecida”.

Rebagliatti Morixe Sociedad de Bolsa, que cumple 50 años de trayectoria en Uruguay este año, logra a través de esta alianza estratégica maximizar la gestión de valor de sus clientes, solidificando un modelo de negocios sustentable y altamente competitivo, según la firma.

El gerente general de Nobilis dijo que ya se comenzó con esta alianza y “el regulador (el Banco Central) lo vio con buenos ojos. Estamos en el comienzo (de la operativa que) se va a ir dando en el primer semestre”.

“Ojalá sea el puntapie para otras alianzas. Creemos que este modelo de trabajo conjunto es el futuro ante las exigencias regulatorias actuales, buscando socios estratégicos que nos permitan mantener un modelo de negocios altamente competitivo y eficiente”, apuntó, en relación si van a evaluar más opciones de este tipo.

Nobilis, cuyos activos bajo manejo superan los US$ 1.300 millones, nació en 2017 de la fusión de cinco firmas: Pollio Hnos. Sociedad de Bolsa, Comas Corredor de Bolsa, Rospide Corredor de Bolsa, Merfin Sociedad de Bolsa y GAP Consultores.

Las otras concentraciones que se han dado

Esta no es la única concentración en el mercado bursátil local, ya que a fines de 2024 el argentino Grupo Balanz (que ya tiene presencia en Uruguay como gestor de portafolios y agente de valores) firmó un acuerdo con Corporación de Inversiones Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. (CIU) para la adquisición del 100% de su paquete accionario.

CIU, un corredor de bolsa con más de 20 años de trayectoria, es un socio activo de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). La adquisición, así como los efectos derivados del acuerdo, están sujetos a la aprobación previa del Banco Central (BCU) y de la BVM, conforme a la normativa vigente.

Bolsa de Valores de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino

“Esta operación representa para el Grupo Balanz un paso clave en su proyecto de fortalecimiento y expansión en el mercado de valores uruguayo”, había señalado la firma en un comunicado.

A fines de octubre se anunció también otro proceso de concentración. La firma de asesoría de inversiones, SURA Investments, (filial del colombiano Grupo SURA) resolvió retirarse de Uruguay y desprenderse de sus dos operaciones en el país: Corredor de Bolsa SURA y Administradora de Fondos de Inversión S.A. (Afisa) SURA.

Para ello, firmó un acuerdo con Latin Securities que adquiere ambos negocios. Esta empresa tiene una licencia de corredor de bolsa del BCU con oficinas en Carrasco y una licencia de agente de valores del BCU con una oficina ubicada en la zona franca Zonamérica.

Esta transacción está sujeta a la aprobación del BCU.