La carrera de Ingeniería en Sistemas de Universidad ORT Uruguay incorporará una orientación en Inteligencia Artificial (IA) a partir del plan de estudios que comenzará a regir en marzo de 2027. El nuevo trayecto académico permitirá a los estudiantes profundizar su formación en esta área.

La propuesta formaliza un camino que ya venía desarrollándose dentro de la carrera. Hasta ahora, los estudiantes interesados podían orientar parte de sus electivas hacia inteligencia artificial y obtener un certificado específico. Con el nuevo plan, ese camino pasa a integrarse como una orientación de Ingeniería en Sistemas.

Para la magíster Cecilia Belletti, coordinadora académica de la carrera, la incorporación responde a una transformación que ocurre en dos planos al mismo tiempo. Por un lado, la inteligencia artificial permite desarrollar sistemas con funcionalidades que hasta hace pocos años eran difíciles o inviables. Por otro lado, se están modificando las herramientas y procesos con los que los ingenieros construyen software.

Una orientación para el futuro

La carrera ya incluye contenidos de inteligencia artificial y aprendizaje automático dentro de su formación general, pero con la orientación, los alumnos podrán dar un paso más mediante electivas que profundizan en áreas como deep learning, machine learning y el despliegue de aplicaciones basadas en estos modelos. El aporte, explicó Belletti, no está en sustituir la formación integral del ingeniero por una especialización temprana, sino en permitir que quienes tengan particular interés en el área puedan desarrollar un perfil más específico.

El recorrido mantiene las bases de programación, matemática e ingeniería de software y agrega conocimientos para comprender, diseñar, implementar y evaluar soluciones de IA. También incorpora aspectos vinculados al uso ético y responsable de estas tecnologías. A medida que avance en la carrera, el estudiante podrá elegir las materias correspondientes a la orientación y tendrá la posibilidad de desarrollar su proyecto final en un tema vinculado con inteligencia artificial.

Ese componente práctico ya aparece en proyectos que se encuentran en marcha. Por ejemplo, un equipo de estudiantes trabaja con infraestructura del Urudata AI Lab en un proyecto que involucra a Universal Soluciones Tecnológicas y explora la aplicación de inteligencia artificial sobre información contenida en historias clínicas. El trabajo investiga el uso de modelos para identificar factores de riesgo cardiovascular que pueden encontrarse dispersos en las evoluciones clínicas. La infraestructura instalada en Uruguay permite trabajar en un entorno controlado con información sensible sin que los datos salgan del país.

Para Belletti, este tipo de experiencias lleva la formación teórica a la práctica. "En todas nuestras materias trabajamos con casos reales o adaptaciones de casos reales", señaló, y destacó que el proyecto final ofrece la posibilidad de dedicar un año a profundizar en el área elegida.

Magíster Cecilia Belletti, coordinadora académica de Ingeniería en Sistemas y catedrática de Base de Datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay

Programación y matemática: por qué continúan vigentes

La expansión de herramientas capaces de generar código también abre una pregunta sobre el lugar que ocupan conocimientos tradicionales como programación o matemática dentro de la formación de un ingeniero. Belletti sostuvo que esos fundamentos cobran todavía más importancia a medida que las herramientas automatizan parte del trabajo. "Las bases sólidas son las que te permiten después seguir creciendo y construyendo", afirmó.

En el caso de la matemática, recordó que los modelos de IA se sustentan precisamente en esos conocimientos. La programación, en tanto, permite desarrollar pensamiento computacional, analizar lo que producen las herramientas y tomar decisiones sobre las soluciones que se están construyendo. "Hay que tener conocimientos que funcionen como base. Si no, es todo caja negra", resumió.

La transformación alcanza también al proceso de desarrollo. Según explicó, escribir código es solo una parte de la ingeniería de software: antes aparecen decisiones sobre necesidades, arquitectura, diseño, escalabilidad y funcionamiento de los sistemas. La inteligencia artificial puede acelerar etapas que antes demandaban una cantidad importante de tiempo y recursos, pero no elimina la necesidad de tomar esas decisiones.

Las nuevas herramientas permiten incluso que agentes de inteligencia artificial asuman parte de la generación y prueba de código. La coordinadora agregó que eso está modificando la composición de los equipos y lleva a que los profesionales deban aprender nuevas metodologías de trabajo.

Una nueva puerta de entrada al mercado laboral

Ese cambio también comienza a trasladarse a los perfiles que buscan las empresas, y tareas relativamente sencillas que anteriormente podían funcionar como primer escalón profesional hoy pueden ser realizadas, al menos parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial.

"Lo que cambió es la puerta de entrada al mundo laboral", señaló Belletti. El desafío para la formación universitaria, agregó, es que los estudiantes lleguen a ese momento con capacidades que les permitan aportar valor más allá de aquellas tareas que ya pueden automatizarse. Eso implica conocer las nuevas herramientas, trabajar con agentes de IA y, al mismo tiempo, conservar capacidad crítica para evaluar sus resultados y limitaciones. Adaptarse a tecnologías que evolucionan rápidamente pasa así a formar parte del perfil profesional.

La coordinadora remarcó que esa capacidad no depende únicamente de conocimientos técnicos. Tomar decisiones, justificar elecciones de arquitectura y diseño, trabajar en equipo, gestionar proyectos, negociar y liderar son competencias que también atraviesan la carrera.

La orientación abre además una vía hacia la formación de postgrado. Algunas de sus materias corresponden a cursos del Diploma y el Máster en Inteligencia Artificial de Universidad ORT Uruguay y pueden ser revalidadas posteriormente, lo que permite continuar la especialización sin volver a cursarlas.