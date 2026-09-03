Gramón Bagó lleva su mirada integral del bienestar a iniciativas que promueven vínculos y salud mental

Bajo la premisa de que la salud también se construye en los vínculos, la compañía farmacéutica Gramón Bagó, que cuenta con más de 90 años de presencia en Uruguay, lleva su Programa de Salud y Bienestar a experiencias concretas que favorecen el encuentro y la participación en comunidad. Una de esas iniciativas fue el apoyo a una experiencia que reunió a adultos mayores de un residencial con niños de un centro de educación inicial y que, tras varios años de trabajo conjunto, quedó registrada en un documental presentado recientemente ante más de 200 personas.

Para Gramón Bagó, acompañar el proyecto permitió llevar a la práctica uno de los ejes de su programa: el bienestar mental y emocional. “Sabemos que las relaciones interpersonales sanas, los vínculos de apoyo y los espacios de pertenencia tienen un impacto muy importante en los individuos y sus lazos sociales”, explicó Flavia Pebet, jefa de Producto de Gramón Bagó.

El Programa de Salud y Bienestar parte de una concepción que no limita la salud a la ausencia de enfermedad y aborda cuatro dimensiones interrelacionadas: bienestar mental y emocional, sueño, nutrición y bienestar físico. A través de información con respaldo científico, recursos educativos, charlas, talleres y diferentes iniciativas, busca brindar herramientas que permitan incorporar hábitos saludables y contribuir a una mejor calidad de vida.

Programa de Salud y Bienestar de Gramón Bagó

Del conocimiento a la experiencia

La propuesta supone también avanzar más allá de la difusión de información y recomendaciones. “La promoción del bienestar requiere combinar el acceso a información y herramientas para el cuidado de la salud con el impulso de actividades que generen experiencias concretas de encuentro, participación y conexión entre las personas”, señaló Pebet.

En ese marco se produjo el acercamiento a la experiencia intergeneracional. La iniciativa había comenzado unos cuatro años atrás, cuando el residencial Vivir Mejor recibió información sobre prácticas de este tipo desarrolladas en Australia. La presencia del Centro de Educación Inicial Hakuna Matata frente al establecimiento abrió la posibilidad de replicar la idea en Uruguay y comenzar un trabajo conjunto que con el tiempo adquirió una dinámica propia.

Gramón Bagó decidió acompañar la iniciativa desde sus primeras etapas por su afinidad con los valores que busca promover. “El encuentro pone de manifiesto la empatía, el cuidado, el respeto, la integración, el intercambio y la importancia de generar vínculos significativos y estrechos entre las personas, más allá de sus diferencias etarias”, afirmó Pebet.

Para Gonzalo Ribas, licenciado en Comunicación y quien lidera el proyecto intergeneracional desde el residencial, los efectos de la experiencia comenzaron a hacerse visibles en ambos grupos. En los niños se observaron avances vinculados con las habilidades sociales, mientras que los adultos mayores encontraron un espacio donde compartir sus experiencias y establecer nuevos vínculos.

Una investigación piloto realizada al comienzo del proceso con participación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) registró un aumento del bienestar y el compromiso entre los adultos mayores y una búsqueda creciente de intercambios individuales con sus “amigos mayores” por parte de los niños, según relató Ribas.

Vínculos que se hacen visibles

El documental Mis Amigos Mayores, dirigido por Camila Ritorni, recoge la evolución de esos encuentros, los vínculos que se generaron y situaciones cotidianas compartidas por ambas generaciones. Su presentación se realizó en Movie ante más de 200 asistentes, entre ellos representantes de organismos públicos, profesionales vinculados a la geriatría, psiquiatría y neurología, integrantes de Gramón Bagó y personas allegadas a las instituciones participantes.

Presentación del documental Mis Amigos Mayores, dirigido por Camila Ritorni, en Movie ante más de 200 asistentes

“En Gramón Bagó encontramos la sensibilidad necesaria para interpretar lo que estábamos haciendo”, expresó Ribas. Para el responsable del proyecto, el respaldo de una compañía que incorpora el bienestar mental y emocional entre los pilares de su Programa de Salud y Bienestar permitió acompañar y dar visibilidad a una experiencia que aspira a extenderse más allá de quienes participan directamente de ella.

“Buscamos tener un rol activo en la construcción de una cultura de bienestar, impulsando propuestas que integren las distintas dimensiones de la salud y que contribuyan positivamente a la vida de las personas y de la comunidad”, sostuvo Pebet.

Impacto que trasciende la actividad

El objetivo de Gramón Bagó es que estas acciones puedan generar efectos que vayan más allá de una instancia puntual. En la comunidad, la compañía busca promover una mayor conciencia sobre la importancia de los vínculos y los espacios de encuentro; entre los profesionales de la salud, procura aportar una perspectiva complementaria que incorpore los aspectos sociales y emocionales dentro de una concepción integral del bienestar.

La experiencia intergeneracional es una expresión concreta de esa mirada. “La calidad de vida también se construye a través de los vínculos, la inclusión y la participación activa en las comunidades”, resumió Pebet.

