Expresidente del Banco Central se sumó a Latin Securities, una firma regional de manejo de altos patrimonios

El expresidente del Banco Central (BCU), Washington Ribeiro anunció su incorporación a la firma regional de manejo de altos patrimonios Latin Securities en Uruguay. El exjerarca es el head of Uruguayan Macro & Sovereign Strategy de la firma que tiene presencia en Argentina, Estados Unidos y Uruguay.

"Hoy empiezo una nueva etapa laboral en Latin Securities Uruguay. Como todo nuevo comienzo en la vida, con alegría, ilusión y mucha voluntad", anunció Ribeiro en su perfil de la red social LinkedIn.

"Desde este nuevo rol la misma vocación: contribuir al crecimiento de la empresa y por medio de ella al de Uruguay", agregó.

Ribeiro destacó que "junto al equipo de Latin aspiramos a generar nuevas oportunidades de negocio para seguir desarrollándonos".

Latin Securities

Latin Securities se define como una compañía de servicios financieros integrales e integrados, entre los que se destaca el manejo de altos patrimonios y la gestión de portafolios. Cuenta con operaciones directas en Argentina, Estados Unidos y Uruguay.

Precisamente en Uruguay cuenta con licencias del BCU para operar como agente de valores (donde da servicios a no residentes) y como corredor de bolsa.

En 2025 concretó la adquisición de SURA Investments en Uruguay y de las acciones compañías vinculadas al Grupo CMA, entre ellas Capital Markets Argentina, Asset Managers Agente de Valores de Uruguay y Epic Capital Securities en Estados Unidos.

Estuvo 15 años en el directorio del BCU

Ribeiro es economista por la Universidad de la República (UdelaR) y fue asesor económico del fallecido líder del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.

Washington Ribeiro, expresidente del Banco Central (BCU). Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

Entre junio de 2010 y marzo de 2020 fue director del Banco Central, para pasar a ejercer como vicepresidente de la institución desde marzo de 2020 hasta julio de 2024. Allí asumió como presidente del BCU, tras la renuncia de Diego Labat, hasta marzo de 2025 cuando dejó su lugar a Guillermo Tolosa.