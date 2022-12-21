El Banco Central planteó al sector privado que los inmuebles se vendan en UI en vez de dólares

El Banco Central del Uruguay (BCU), en su objetivo de desdolarizar la economía para tener una moneda de calidad, le propuso a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y a la Cámara Inmobiliaria (CIU) que el sector comience a manejar sus transacciones en Unidades Indexadas (UI) en vez de en dólares.

Así lo manifestó a El País Alfredo Kaplan, asesor financiero de la Appcu e integrante de la comisión -conformada por las entidades mencionadas-, que comenzará a funcionar para abordar el tema, a partir de febrero.

La Appcu considera que la UI (que ajusta por la evolución del Índice de Precios del Consumo y tiene cotización diaria predeterminada) no es la moneda ideal para la construcción (sino el índice de costos de construcción), pero que es una alternativa razonable, “siempre y cuando” -sostienen- que el BCU y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realicen una fuerte campaña de divulgación de que la UI pasará a regir preferentemente la compra-venta de inmuebles.

Consideran a ese factor fundamental dado que el mercado no está habituado a manejarse en UI y ni siquiera está familiarizado con esa unidad.

“En un año como el 2022 en el que el dólar bajó 14% (cálculo de enero a noviembre) y el índice del costo de la construcción aumentó 9%, se dio un desfasaje muy grande en la estructura de costos de los desarrolladores. Y la UI sería una forma de atenuar el impacto”, reconoció Kaplan.

“Pero si no hay una campaña de divulgación de que las ventas se hagan preferencialmente en UI, no va a cambiar nada porque se van a seguir haciendo en dólares ya que el público está acostumbrado a esa moneda”, advirtió.

Ante la propuesta del BCU, la Appcu también ha planteado otra alternativa: la creación de una moneda propia para el sector. Al respecto, Kaplan aclaró: “La idea de Appcu de llegar a una moneda distinta va a llevar bastante tiempo, en cambio la UI puede ser una aproximación mientras se llega a ese criterio”.

Aníbal Durán, director ejecutivo de Appcu, se volcó más de lleno por la propuesta de moneda propia, al decirle a El País que “la idea de que el sector maneje UI es del BCU, pero la Appcu lo que quiere es una moneda especial para la construcción. La gente no entiende la UI; cuando se le pasa un precio en UI a alguien, siempre pregunta cuántos dólares son”, afirmó. En muchos casos ocurre una mixtura, es decir, los socios de la Appcu venden en UI más dólares, pero normalmente el dólar sigue siendo la moneda utilizada.

A entender de Durán, la idea del BCU es “muy buena” y “ojalá se dé” porque hay que “bajar la inflación en forma notoria”, pero se mostró “escéptico” al respecto. Insistió en que la UI ha sido históricamente de difícil implementación en el país, y que una iniciativa en esa línea requeriría gran apuntalamiento, sobre todo del BCU. Esto significa un alto compromiso político por parte del gobierno y recursos para la promoción y difusión del cambio.

Cámara imobiliaria

Consultada por El País, Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara Inmobiliaria, señaló: “Los pros son que, de manejarse la UI, el cliente se endeuda en la misma moneda que tiene el ingreso, no hay descalces cambiarios. La contra es que no se ahorra en UI, porque no hay opciones en el mercado”.

“Hoy te prestan en UI, pero no podés ahorrar en UI. Los privados tienen que darte la oportunidad de endeudarte en UI y de ahorrar en UI. En Uruguay hay libertad de comercio. Hay que generar confianza en la moneda teniendo una economía estable e inflación controlada”, continuó.

Al igual que los demás actores consultados, Carámbula mencionó el “tema cultural” (de no estar acostumbrados a manejarse en la UI en el país, lo que es una limitante para estos objetivos).

A entender de Kaplan, los desarrolladores o promotores privados son quienes están sufriendo más el desfasaje en la estructura de costos. En cambio, la Cámara Inmobiliaria cobra comisiones de la venta en la moneda que sea (dólares, euros, UI, etcétera) y la Cámara de la Construcción traslada sus costos de acuerdo a una ecuación. “No tienen estos desfasajes”, afirmó.

Durán consideró que la Appcu es “la institución que fija los precios”, de ahí que la propuesta de creación de una nueva moneda ha surgido solo de esta entidad. La misma fue presentada en una reunión de la nueva comisión días pasados, según afirmó Kaplan a El País.

Mirando a América Latina, cabe mencionar el caso de Chile, donde funciona la Unidad de Fomento (UF), que tuvo su auge durante la dictadura de Augusto Pinochet, y sigue funcionando hasta hoy en día, lo que podría considerarse un precedente regional objeto de estudio.

Situación del sector

El desfasaje en la estructura de costos que impacta al sector es visto como “insostenible” por Appcu, debido a aumentos de los costos de más del 22% en lo que va del año, con un dólar planchado.

En ese sentido, la UI podría oficiar de resguardo. De no resolverse esta situación, la Appcu proyecta que “necesariamente los precios en dólares van a ir aumentando, porque el mercado los tendrá que incorporar”.

En todo caso, el tema será retomado en febrero y no se espera una pronta resolución no solo por su complejidad, sino porque generalmente las comisiones se toman su tiempo para marcar posición. No obstante, la idea es acelerar.