Denuncian a una empresa austriaca por negarse a descargar vacas de Uruguay en Turquía en 2025

Importadores turcos presentaron una querella en Austria contra un comerciante de ganado al que acusan de actos graves de maltrato animal en un barco que en 2025 transportaba miles de vacas de Uruguay a Turquía y que permanecieron un mes varadas en el mar.

Según una investigación de la televisión pública austriaca ORF difundida el lunes por la noche, la empresa encargada de transportar el ganado vivo, Agro Breeding GmbH, denunciada en el caso, está radicada en el norte de Austria.

La cadena publicó unas imágenes grabadas a bordo del barco Spiridon II en las que aparecen las vacas en un estado de negligencia impactante, algunas incluso muertas en el suelo.

A finales de noviembre de 2025, casi 3.000 vacas uruguayas desembarcaron por fin en Libia, tras haber estado bloqueadas durante varias semanas en ese barco con bandera togolesa.

Las autoridades turcas afirmaron que había incoherencias en los certificados sanitarios de los bovinos y que, por eso, prohibieron su desembarco.

Barco "Spiridon II" en el puerto de Bandirma, Turquía. Foto: Animal Welfare Foundation.

"Como muchas vacas estaban preñadas, debían en principio ser enviadas al quinto o sexto mes de gestación. Sin embargo, debido a un retraso, la empresa no debería haberlas cargado" en el barco, declaró al canal ORF Savas Dursun, uno de los importadores turcos.

El periodo de gestación de las vacas es de nueve meses.

Condiciones desfavorables

Según la Fundación por el bienestar animal AWF, "140 vacas parieron a sus terneros a bordo, en condiciones desfavorables. Noventa de los recién nacidos no fueron encontrados a su llegada [a puerto], según un documento judicial", precisó la ONG en un comunicado.

La veterinaria de AWF Maria Boada-Sana estima que es posible que algunos terneros fueran "echados por la borda durante la travesía".

Barco Spiridon II en el puerto de Bandirma, en Turquía. Foto: Animal Welfare Foundation.

En una declaración a ORF, Agro Breeding GmbH, que no respondió a preguntas de la AFP, negó cualquier responsabilidad.

"Hubo retrasos por razones independientes a nuestra voluntad. Esto se habló con los compradores en tiempo real y los compradores aprobaron los cambios en el calendario", dijo la compañía.

"Todos los animales cargados estaban inscritos en los certificados veterinarios expedidos oficialmente y cumplían con las exigencias de exportación", añadió Agro Breeding GmbH.

AFP