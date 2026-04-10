Youtuber que estuvo en Cerro Norte fue acusado de exponer a un padre y a su hija en favela de Brasil

El reconocido youtuber "Zazza el italiano", quien estuvo en Uruguay a principios de este año y se dedica a registrar los barrios más peligrosos del mundo, fue acusado en los últimos días de exponer durante una grabación a un guía y a su hija en una favela de Brasil, que, de acuerdo distintas versiones, habrían desaparecido posteriormente.

Según informó el medio ABC, la polémica habría surgido luego de que Zazza, cuyo nombre real es Federico Zompicchiatti, publicara en su canal una serie de videos en Río de Janeiro. En uno de ellos, que borró luego de que saltara la polémica, registró su entrada a la favela de Santa Marta, facilitada por un vecino del lugar que, junto a su hija, se apresta a servir como guía con la condición de que él indicaría cuando y qué grabar para no transgredir a las bandas criminales que controlan en lugar.

En ese video, se ve cómo el youtuber intenta grabar a escondidas mas allá de la autorización del guía o no. Luego de la publicación del video, se acusó a Zazza de una supuesta desaparición del guía y su hija, quien presuntamente había pedido al youtuber de que no subiera el video por temor a represalias.

Zazza desmiente las acusaciones: "El guía de Brasil y su familia están bien"

Este viernes, Zompicchiatti publicó a través de una historia en Instagram un mensaje en el que sostuvo que en los últimos días han circulado "informaciones totalmente falsas sobre mí".

"El guía de Brasil y toda su familia están bien. No les ha pasado nada. Repito: nadie ha muerto y tengo pruebas de ello", relata el youtuber.

Favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Mauro Pimentel/AFP.

Sostuvo que está en contacto con la familia porque dijo ser "el primer interesado en saber cómo estaban, ya que no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando y sigue pasando por redes".

Añadió que tanto él como el público están "siendo víctimas de un bulo enorme, construido con datos mezclados, mentiras y una absoluta falta de pruebas.

Adelantó que está preparando un video próximo a publicar donde explicará lo sucedido.

"Gracias a los que no cree ciegamente en las mentiras que circulan por redes sin ninguna prueba", sostuvo.

"Me voy a reservar mis derechos para emprender acciones legales contra aquellos que hayan difundido noticias falsas", concluyó.

Publicación de Zazza el Italiano en Instagram. Foto: Captura.

El día que Zazza el italiano estuvo en Cerro Norte

El youtuber italiano, que tiene millones de seguidores en redes sociales llegó a Uruguay a mediados del pasado mes de enero.

En un video, titulado "En Uruguay, si te equivocás de calle, te matan", el youtuber recorre las calles de Cerro Norte. "Pensé que en Uruguay iba a estar en Disney, sobre todo comparado con las últimas grabaciones que acabo de hacer en Brasil y en Sudáfrica. Obviamente el nivel de peligrosidad no es lo mismo, pero investigando aquí hay bandas bien locas", detalla de camino al oeste de la capital.

Zazza el italiano caminando por Cerro Norte Foto: captura de video

En el vlog, el youtuber italiano recorrió Cerro Norte con el venezolano Armandonis —creador de contenido radicado en Uruguay— y con vecinos del barrio.

Zazza explica para su comunidad que en Montevideo "los barrios de la costa son los más ricos", pero al alejarse "se puede ver muchísima pobreza, que está casi siempre ligada a delincuencia".

Durante el recorrido, el youtuber italiano va acompañado de un grupo de niños y los vecinos lo invitan a entrar a sus hogares, muchos de ellos en condiciones precarias.

"El barrio con más coches abandonados que he grabado en los últimos meses", señala mientras recorre las calles y atiende la advertencia de no ingresar a zonas en las que no ha sido invitado.

Registro de una casa en Cerro Norte hecho por Zazza el italiano Foto: captura de video/Youtube

"Tienen sus reglas, tienen sus códigos. Hemos visto que hay grupos especiales de policías que se mueven por este lugar. ¿Consejo mío? No es una zona que se necesite visitar", remata el creador de contenido.