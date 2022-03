En vivo 18 de marzo: Rusia bombardea por primera vez en Lviv, cerca del aeropuerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúan los ataques de Rusia en Ucrania. Las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis (Lviv), en el oeste de Ucrania, fueron alcanzadas este viernes por "misiles" rusos, según el alcalde de esa ciudad, horas antes de la charla prevista entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping.

"Misiles impactaron en el barrio del aeropuerto de Leópolis", publicó en su cuenta de Facebook Andriy Savody, el alcalde de esa ciudad situada cerca de la frontera polaca, asegurando que el bombardeo no afectó directamente a las instalaciones del aeropuerto sino a una planta de reparación de aviones.



"El funcionamiento de la fábrica había sido suspendido previamente, con lo que no hay víctimas por ahora", indicó.

Un periodista de la AFP vio una humareda emanando de la zona, y vehículos de la policía y ambulancias dirigiéndose rápidamente en esa dirección.



Hasta ahora, Leópolis se había librado en buena medida de los combates, aunque el ejército ruso bombardeó el domingo una base militar ucraniana de esa región, causando al menos una treintena de muertos.

Hasta acá pudimos llegar: toda la zona del aeropuerto de Lviv, objetivo de un ataque cuyos daños aun no están claros, fue acordonada y es imposible acercarse #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/SvutV10PrF — Elisabetta Piqué (@bettapique) March 18, 2022

Entre las ciudades más castigadas se encuentra Mariúpol, una ciudad portuaria estratégica del sureste, asediada. Soldados rusos y sus aliados separatistas combatían este viernes en el centro urbano, anunció el Ministerio ruso de Defensa.

"En Mariúpol, las unidades de la República Popular [autoproclamada, ndlr] de Donetsk, con el apoyo de las fuerzas rusas, estrechan el cerco y combaten a los nacionalistas en el centro de la ciudad", indicó el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov.



Además, afirmó que las fuerzas rusas y los separatistas de Lugansk controlaban ya el 90% del territorio de la región ucraniana epónima. Poco antes de la ofensiva, que empezó el 24 de febrero, Moscú reconoció la independencia de los territorios separatistas del Donbás de Lugansk y Donetsk.



Putin acusa a Ucrania de "retrasar" negociación

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de "retrasar" las negociaciones para poner fin al conflicto y estimó que sus dirigentes tienen peticiones "que no son realistas", durante una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz.

"El régimen de Kiev busca por todos los medios retrasar el proceso de negociaciones, presentando propuestas que no son realistas", dijo el Kremlin en un comunicado que resume la conversación entre los dos dirigentes.



Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, dijo a la prensa que la entrevista entre los dos responsables fue "dura".



También añadió que el presidente ruso hablará con el jefe de Estado francés este viernes por la tarde.



Peskov consideró prematuro hablar sobre el acuerdo que los dos países podrían alcanzar. "Puedo decir que la delegación rusa está mostrando la voluntad de trabajar mucho más rápido de lo que se está haciendo en este momento (...) Desgraciadamente, la delegación ucraniana no está lista para acelerar las negociaciones", explicó.

Rusia desea negociar con Ucrania un estatuto de neutralidad y desmilitarización.

Las autoridades ucranianas, sin mencionar esta neutralidad pero dando por hecho que no podrán unirse a la OTAN, reclamaron que se elija a países garantes de su seguridad que saldrán en su defensa militarmente en caso de agresión.



Ucrania también exige la retirada de las fuerzas rusas y el respeto de su integridad territorial. Rusia reconoció ya la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania y se anexionó Crimea hace ocho años.

EEUU endurece medidas contra Rusia

Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso a la cabeza de los líderes occidentales que están tratando de hacer que el régimen de Vladimir Putin retire sus tropas y pare los bombardeos sobre ciudades ucranianas.

Ayer jueves Estados Unidos aumentó esa presión contra Putin, al acusar a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Además, advirtió a China de que no apoye a Rusia con armas; de eso hablarán hoy Biden y el presidente chino, Xi Jinping.



El miércoles Biden acusó a Putin de criminal de guerra, y ayer jueves se sumó a la acusación su secretario de Estado, Antony Blinken.



“El presidente Biden dijo que se habían cometido crímenes de guerra en Ucrania. Personalmente, estoy de acuerdo”, afirmó Blinken en una rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense citó los bombardeos de un hospital infantil y un refugio antiaéreo en el teatro de Mariúpol, una las ciudades más castigadas por los ataques rusos y ubicada en el costa sureste de Ucrania.



“Atacar civiles intencionadamente -subrayó Blinken- es un crimen de guerra”.



El ministerio ruso de Defensa negó haber atacado el miércoles el teatro en Mariúpol, sitiada desde hace más de dos semanas por las fuerzas de Moscú.



Biden siguió ayer jueves con sus denuncias contra Putin. “(Es) un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania”, dijo el mandatario durante un almuerzo en el Congreso con motivo del día de San Patricio, patrón de Irlanda.

Por ahora, el Departamento de Estado no ha hecho una declaración formal contra Rusia por haber cometido crímenes de guerra, pero sí ha anunciado que ha abierto una revisión “legal” al respecto.



“Nuestros expertos están documentando y revisando posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania”, agregó, y prometió compartir el fruto de este trabajo con investigaciones internacionales destinadas a encontrar “responsables”.



En su intervención, Blinken se mostró poco optimista acerca de las conversaciones entre Rusia y Ucrania para alcanzar un alto el fuego, y advirtió de que no parece que Putin esté dispuesto a parar la invasión.



De hecho, aseveró que Rusia podría estar preparando un ataque con armas químicas contra Ucrania, del que sería culpado el gobierno ucraniano.



Aunque Blinken insistió en que Moscú ya ha fracasado en su objetivo de tomar Ucrania, reconoció que el conflicto “podría prolongarse terroríficamente por algún tiempo”.

Por ello, afirmó, es fundamental mantener la coordinación y la ayuda de la comunidad internacional a Ucrania, incluido el envío de armas y nuevos sistemas antiaéreos, para contrarrestar los avances de las fuerzas rusas.



Según los últimos datos publicados por la ONU, al menos 726 civiles han muerto y 1.174 han resultado heridos en los 20 primeros días de guerra en Ucrania, aunque la cifra real podría ser mayor puesto que estos números solo reflejan casos verificados.

"Imperdonables"

Asimismo, la invasión rusa ha provocado que más de tres millones de ucranianos hayan salido del país en busca de refugio, en lo que supone ya el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



El Kremlin consideró ayer jueves “imperdonable” que Biden llame “criminal de guerra” a Putin, y recordó que Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.



“Nuestro presidente es un mandatario internacional, sabio, perspicaz, culto y líder de la Federación Rusa. Dichas declaraciones del señor Biden son absolutamente inadmisibles, inaceptables e imperdonables”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.



Peskov agregó: “Y, lo más importante: no tiene derecho a hacerlas el jefe de un Estado que bombardeó gente por todo el mundo y durante muchos años”.



Un país que “lanzó una bomba atómica sobre un país que ya había sido derrotado, por lo que no tenía ningún sentido. Me refiero a Hiroshima y Nagasaki”.



“El presidente de dicho país no tiene derecho a (pronunciar) esas palabras. Es nuestro absoluto convencimiento”, dijo.

Baja de civiles

Las denuncias de crímenes de guerra surgen tras una serie de reportes sobre bombardeos contra objetivos civiles que dejaron centenares de muertos desde el inicio de la invasión de Ucrania hace tres semanas.



Al menos 27 personas murieron ayer jueves en los bombardeos de la artillería rusa en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania.



Esos bombardeos “destruyeron una escuela y un centro cultural” en la localidad de Merefa, dejando un saldo de 21 muertos y 25 heridos, “diez de ellos en estado grave”, informó la fiscalía regional.



Otras seis personas perecieron en un ataque con bombas de racimo en Kozacha Lopan, a unos 50 kilómetros al norte de Járkov, indicó el alcalde de un pueblo vecino.



Mientras, Kiev, donde el cerco de las tropas rusas se va estrechando, salió jueves de un toque de queda de 35 horas.

China

En los últimos días ha crecido la irritación de Estados Unidos ante la posición de su gran rival en el tablero geopolítico mundial, China, que ha mantenido cautela para no molestar a Rusia, su aliado.



“Creemos que China, en particular, tiene una responsabilidad para emplear su influencia con el presidente Putin y defender las normas y principios internacionales que dice respaldar”, afirmó Blinken.



Criticó que China “se haya movido en la dirección opuesta con su rechazo a condenar esta invasión, a la vez que busca posicionarse como un árbitro neutral”.

La Casa Blanca anunció que hoy viernes Biden sostendrá una llamada telefónica con Xi Jinping, en la que tratarán la guerra de Ucrania, entre otros asuntos.



La llamada servirá para dar “continuidad” al diálogo iniciado este lunes durante la reunión en Roma entre el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, explicó la portavoz presidencial, Jen Psaki.



Estados Unidos ha avisado en varias ocasiones a China de que habrá “costes” si ofrece ayuda a Rusia ante las extraordinarias sanciones aplicadas por la comunidad internacional para asfixiar la economía rusa en represalia a la invasión a Ucrania.

“Nos preocupa que estén planeando ayudar directamente a Rusia con equipo militar que se usaría en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi y dejará en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción para apoyar la agresión de Rusia”, señaló. “Y no dudaremos en imponerle costos”, dijo.



Por ahora, China ha negado que vaya a ofrecer asistencia militar o económica Rusia. (AFP, EFE)