En vivo 16 de marzo: Rusia bombardea, pero un acuerdo está más cerca, dicen

En el día 21 de la guerra entre Rusia y Ucrania, los ataques continúan, pero las negociaciones, que siguen adelante, tienen una perspectiva "más realista" y hay optimismo de que podría llegarse al fin de la guerra. Ucrania maneja la posibilidad de convertirse en un estado neutral y desmilitarizado, al estilo de Austria o Suecia, pero reclama que ese modelo de neutralidad sea propio para su país y no uno basado en el de otros países que no pertenecen a la OTAN.

La neutralidad implica que el país no participa de una guerra dada y esto puede ser ocasional o permanente (como Suiza o Austria), en cuyo caso la independencia está garantizada por otros estados. Rusia aspira a que Ucrania adopte un modelo como el de Suecia o Austria. Ambos estados tienen ejército propio, pero no están adheridos a la OTAN ni albergan bases militares extranjeras. Esto tranquilizaría a Rusia de un posible futuro avance de Occidente sobre su país a través de Ucrania.

"Ucrania se encuentra ahora en un estado de guerra directa con Rusia. Por lo tanto, el modelo solo puede ser ucraniano y solo sobre garantías de seguridad verificadas legalmente", dijo este miércoles de forma tajante Mykhailo Podoliak, al asesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y miembro de la delegación ucraniana en las negociaciones con Moscú, según la agencia Interfax-Ukraine.



Podoliak se refirió con estas declaraciones a las realizadas anteriormente por el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, que habló de la posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado neutral y desmilitarizado, al estilo de Austria o Suecia.

"Esto significa que los signatarios de las garantías no se quedan al margen en caso de un ataque a Ucrania, como ocurre hoy. Toman parte activa del lado de Ucrania en el conflicto y ambos nos proporcionan oficialmente un suministro inmediato de la cantidad necesaria de armas", agregó Podoliak en un texto publicado en su cuenta de Telegram.



"Ucrania nunca ha sido un estado militarista que nos atacaría o planearía matarnos. A diferencia de estos vecinos. Es por eso que hoy Ucrania quiere tener un grupo realmente fuerte de aliados con garantías de seguridad claramente definidas", sentenció

Rusia intensifica bombardeos en Kiev

Pese a que hay negociaciones en marcha y que Ucrania anunció que no insistirá con su ingreso a la OTAN, Rusia intensificó este martes sus bombardeos, en particular sobre la capital Kiev.

Cuatro personas murieron en el bombardeo de un edificio de 15 plantas en Kiev. Otro edificio de nueve plantas fue alcanzado por un misil, provocando heridos.



Alrededor de 29.000 personas fueron evacuadas de varias ciudades asediadas en toda Ucrania en solo la jornada del martes, según el gobierno ucraniano.



Las evacuaciones se han acelerado en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur, donde más de 2.100 personas han muerto desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero.

Debido a los bombardeos, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, declaró un toque de queda de 35 horas. En la capital al menos la mitad de la población ya ha huido.



En casi tres semanas de conflicto, más de tres millones de personas han huido de Ucrania, sobre todo hacia Polonia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ellos, 1,4 millones de niños, es decir “casi un niño por segundo”, según Unicef.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski denunció que desde el inicio de la invasión han muerto 97 niños en bombardeos rusos contra “escuelas, hospitales, viviendas”.

Este martes, desafiando los ataques, llegaron por tren a la capital ucraniana los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki; de la República Checa, Petr Fiala; y de Eslovenia, Janez Jansa, y se reunieron con Zelenski y el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal. (Ver página B2)



“Están bombardeando por todas partes. No sólo en Kiev, sino también en las zonas occidentales”, les dijo Zelenski, según un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.



“Debemos detener esta tragedia que se desarrolla en el Este lo antes posible”, escribió el jefe de gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, en Facebook.

Negociaciones

La visita coincide con la reanudación de la cuarta ronda de conversaciones ruso-ucranianas, que comenzaron el lunes y continuarán hoy miércoles.



“Es un proceso de negociación complicado y extremadamente laborioso. Hay profundas contradicciones. Pero, por supuesto, es posible un compromiso”, dijo en Twitter Mykhailo Podoliak, negociador y consejero de Zelenski.



Básicamente las negociaciones tratan de lograr un alto el fuego que permita el establecimiento de corredores humanitarios precisos y seguros y, a partir de ahí, se entraría en la parte más política relativa a las cuestiones que motivaron la invasión rusa de Ucrania y la guerra, que comenzó el pasado 24 de febrero.

Las conversaciones se celebran por videoconferencia después de tres rondas cara a cara en la vecina Bielorrusia y una reunión el jueves en Turquía de los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana.



Por su parte, el ministro de Relaciones exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, viajó a Rusia ayer martes y luego irá a Ucrania para participar en conversaciones en busca de un cese el fuego.



El Kremlin consideró prematuro cualquier “pronóstico”, después de que un consejero de la presidencia ucraniana considerara posible un acuerdo de paz antes de “finales de mayo”.



Rusia exige fundamentalmente que Ucrania no sea miembro de la OTAN; que reconozca la anexión de Crimea (llevada a cabo en 2014) y que acepte la independencia de las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, situadas en la región oriental ucraniana del Donbás. Igualmente, Moscú exige la neutralidad de Ucrania y la retirada del país de armamento que considera ofensivo y eventualmente peligroso para su seguridad.

Ucrania y la OTAN

Pero este martes una de las principales noticias relacionadas con la guerra fue el anuncio del presidente ucraniano Zelenski de que Ucrania no entraría nunca en la OTAN. “Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla”, dijo el presidente en una videoconferencia con sus jefes militares.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Europa la próxima semana para reforzar su cooperación con la OTAN y la Unión Europea (UE) ante la guerra en Ucrania, mientras promete “intensificar” la ayuda a ese país.

Biden a Europa

La Casa Blanca anunció ayer martes que Biden estará en Bruselas el jueves 24 de marzo, cuando participará en una cumbre extraordinaria de la OTAN y también en otra reunión de líderes de la UE que ya estaba prevista.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no descartó que el mandatario pueda visitar además otros países europeos. Aunque Psaki no confirmó los rumores de que Biden podría visitar Polonia, dejó claro que el presidente está interesado en “el aspecto de la crisis de refugiados” que se está produciendo en el este de Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania.



Durante su participación en la cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas, Biden “reafirmará el férreo compromiso” de Estados Unidos con sus aliados de la organización, explicó la portavoz.

Lo hará en un momento en el que la OTAN evalúa un “aumento sustancial” de sus fuerzas y equipos preposicionados en el flanco este de la Alianza Atlántica, un tema que esperan acordar este miércoles los ministros de Defensa de la organización.



En su visita a Bruselas, Biden también abordará “los esfuerzos de disuasión y defensa para responder” a la invasión rusa y el “apoyo humanitario a los afectados por la violencia”, agregó la portavoz. (Con información de AFP y EFE)

Polonia pidió una “misión de paz” de la OTAN, “protegida por las fuerzas armadas”, para ayudar a Ucrania, declaró ayer martes por la noche en Kiev el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski. “Esta misión no puede ser una misión desarmada. Debe tratar de suministrar ayuda humanitaria y pacífica a Ucrania”, declaró Kaczynski.

El acuerdo nuclear con Irán frenado por Rusia



Las negociaciones están condicionadas por la guerra



Rusia aseguró ayer martes que había recibido garantías de Estados Unidos de que las sanciones que se le imponen por la guerra en Ucrania no afectarán a su cooperación con Irán.



“Obtuvimos garantías por escrito. Se incluyeron en los acuerdos para relanzar el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán”, dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, junto a su homólogo iraní, Hosein Amir-Abdollahian.



A principios de marzo, parecía inminente un entendimiento para salvar el acuerdo de 2015 entre Irán, de un lado, y las grandes potencias del otro, que estaba casi moribundo tras la retirada del pacto de Estados Unidos en 2018 bajo la administración de Donald Trump.



Pero el 5 de marzo, Rusia, golpeada por sanciones occidentales por su invasión a Ucrania, pidió a Estados Unidos una garantía de que estas penalidades no afectarían a su cooperación económica con Irán, lo que provocó la suspensión temporal de las conversaciones. “Los estadounidenses están todos los días diciendo que nosotros frenamos el acuerdo (sobre el programa nuclear iraní), pero es mentira”, dijo Lavrov. Para el responsable ruso, las negociaciones están en la “última línea recta”.



Por su parte, el ministro iraní insistió en que no hay una relación entre “lo que pasa en Ucrania (...) y las negociaciones” sobre la cuestión nuclear.