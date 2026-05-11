Venden isla entera en Escocia: la particular tarea de la que deberá hacerse cargo el nuevo dueño

Para los que quieran evitar encontrarse con vecinos molestos y deseen vivir en un lugar rodeado de naturaleza, está a la venta una isla entera de más de 100 hectáreas en Escocia. El lugar solo cuenta con una casa y una cabaña para invitados: antes vivían allí tres personas, pero la isla recientemente ha quedado vacía.

Más allá de esto, hay otros residentes en el espacio. El comprador tendrá la posibilidad de convivir con más de 100 habitantes de cuatro patas, ya que en la isla hay ovejas y cabras de montaña, y deberá hacerse cargo del cuidado de los animales.

Sala de estar de la casa ubicada en la isla Eilean Righ. Foto: Private Islands Online.

Ubicada en el lago Craignish, un fiordo marino situado junto al estrecho de Jura, en la costa de Argyll, la isla llamada Eilean Righ está en una ubicación ideal. Es accesible en barcos provenientes de diferentes puertos. A su vez, está a 20 minutos en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Glasgow, en el Reino Unido.

Según el anuncio de Private Islands Inc —plataforma de venta y alquiler de islas privadas, y la que comercializa esta oferta—, la casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, un comedor, cuartos de servicio con lavadoras y secadoras y una cocina completamente equipada. Todos los sectores fueron renovados hace dos años; por eso, aseguran que las cañerías y electricidad funcionan a la perfección.

A unos pocos metros de distancia se encuentra la casa de campo, que también tiene cocina, sala de estar, tres cuartos y dos baños. Atrás de esta vivienda se encuentra el garaje, taller, bodega, oficina y un depósito de agua dulce de 5000 litros.

Casa ubicada en la isla Eilean Righ. Foto: Private Islands Online.

Además, tiene un hangar de 464 metros cuadrados —preparado para recibir a los invitados que lleguen en helicóptero—, que está conectado a la casa principal mediante un sendero iluminado de 250 metros.

Una de las principales trabas para adquirir la propiedad es el precio. La isla se encuentra a la venta por £10 millones, aproximadamente unos €11,4 millones (o US$ 13.633.400).

Cocina de la casa ubicada en la isla Eilean Righ. Foto: Private Island Online.

La historia de la "Isla del Rey": fortalezas de la Edad de Hierro y residencia de figuras clave

La historia de Eilean Righ comienza en la prehistoria. Ya con solo escuchar su nombre se puede detectar la importancia que tuvo el terreno durante las décadas pasadas: su denominación, en gaélico escocés, significa "Isla del Rey“.

Según la plataforma que la comercializa, el territorio alberga dos fortalezas de la Edad de Hierro.

Durante 1930, la propiedad perteneció a Sir Reginald Fleming Johnston, una reconocida personalidad de la época, conocido por ser el tutor del último emperador de China, Pu Yi. Una vez que terminó sus tareas en el país asiático, regresó a la isla en la que vivió hasta su muerte.

Casa de campo de la isla Eilean Righ. Foto: Private Islands Online.

En su tierra vivieron otras figuras clave de Escocia. Sus propietarios actuales la adquirieron hace 25 años y hace tres que comenzaron su proyecto de modernización, en el que incluyeron otro pozo de agua dulce, mejoras en la electricidad y en el servicio de Internet.

La familia dueña de la propiedad la adquirió como segunda vivienda para disfrutar durante sus vacaciones. Pero, en los últimos años, y tras las renovaciones de más de €1.000.000 (US$ 11.77.965), decidieron mudarse definitivamente.

Para lograr que el lugar sea cómodo para el acceso, agregaron un nuevo embarcadero y un amarre para yates con mayor profundidad.

La Nación/GDA