Un vistazo al planeta: las impactantes capturas que compiten por el premio al fotógrafo de naturaleza del año

El Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra, publicó en las últimas horas algunas de las imágenes que formarán parte de la 62.ª exposición del Fotógrafo de Vida Silvestre del Año (Wildlife Photographer of the Year). "¡Un nuevo año, una nueva serie de fotografías, una nueva perspectiva de nuestro extraordinario planeta!", cuenta el museo en su sitio web.

Según detalló la institución en una publicación en la red social Instagram, se trata de más 65.000 imágenes procedentes de 121 países y territorios. Como un primer adelanto, el Museo de Historia Natural publicó seis fotografías que funcionan como muestra "de las impactantes imágenes seleccionadas por nuestro jurado".

"Prepárense para explorar la belleza y la diversidad del mundo natural a través de las 100 imágenes ganadoras en nuestra nueva exposición, que se inaugura en el Museo de Historia Natural el viernes 16 de octubre de 2026", añadieron. Las fotografías se podrán ver hasta el 11 de julio del 2027. Según informó la cadena CNN, los ganadores de cada una de las categorías se anunciarán el 13 de octubre.

Desde el museo londinense subrayan que se trata de "la exposición de fotografía de naturaleza más prestigiosa del mundo". "Desde encuentros dramáticos hasta maravillas silenciosas, cada fotografía ofrece un nuevo viaje, una nueva historia y un nuevo motivo para asombrarse", añaden.

Algunas de las imágenes seleccionadas

Oso polar desde la perspectiva de una foca, mientras esta observa a través de un agujero en el hielo marino. Foto: Audun Rikardsen

Picabueyes limpiando su pico contra la piel de un rinoceronte. Foto: Ernest Porter

Vencejo vuela por debajo de un avión que se aproxima a un aeropuerto en Londres. Foto: Jack Crockford.

Una rana toro africana intenta devorar a una mariposa babul africana. Foto: Jens Cullmann

Oso en una piscina en California. Foto: Loren Elliot.

Camaleón hace frente a una tormenta de arena en el desierto de Namib, en el suroeste de África. Foto: Dewald Tromp.

La historia de la competición

El certamen tuvo su inicio en el año 1965, como un concurso de la revista Animals, que más tarde se transformaría en BBC Wildlife. Con el paso de los años, fue ganando popularidad y para 1984, se involucró el Museo de Historia Natural de Londres. Hoy por hoy, el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año "contribuye a la misión del Museo de inspirar el amor por el mundo natural y crear defensores del planeta".

En ese sentido, desde la web del concurso subrayan que su objetivo es "aumentar el prestigio de la fotografía de naturaleza con la esperanza de que, en última instancia, los premios beneficien a los propios animales, al generar un mayor interés público en ellos y en ese tema tan importante: la conservación".

"Las impresionantes imágenes de animales salvajes y sus entornos que muestra el concurso, junto con el conmovedor fotoperiodismo —todos ellos con importantes historias que contar— han ayudado al público a enamorarse del mundo natural y a preocuparse por su futuro", agregan.