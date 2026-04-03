Un rincón de la Patagonia en la mira de Qatar: el plan para construir un complejo autosuficiente

La región de América Latina se ha consolidado como un territorio estratégico para la inversión extranjera, y Qatar ha puesto sus ojos en el sur del continente. No se trata solo de una oportunidad económica, sino de un proyecto de largo plazo que combina energía, turismo exclusivo y el control de recursos clave en uno de los paisajes más vírgenes del mundo.

El millonario qatarí que desembarca cerca de Bariloche

El protagonista de esta inversión es Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, un empresario estrechamente vinculado a la familia real de Qatar. A través de la firma Baguales Acquisitions S.A., concretó la compra de aproximadamente 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, en la provincia de Río Negro, a tan solo 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

La magnitud de la compra despertó gran interés no solo por el capital invertido, sino por la ubicación: una zona de alto valor ambiental con biodiversidad sensible y lagos de agua de montaña prácticamente inalterados.

Las 3 grandes obras previstas con la inversión

El objetivo del proyecto es la autosuficiencia energética. Para lograrlo, el plan incluye la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas denominadas ChiBa I, II y III.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

Capacidad: se estima una generación cercana a los 920 kilovatios.

se estima una generación cercana a los 920 kilovatios. Recurso: utilizarán el caudal del arroyo Baguales.

utilizarán el caudal del arroyo Baguales. Concesión: el Departamento Provincial de Aguas ya otorgó el uso del recurso hídrico por un plazo de 30 años.

Estas instalaciones están diseñadas específicamente para abastecer de energía a una residencia privada de lujo y a un exclusivo complejo turístico de montaña, permitiendo que el desarrollo funcione de manera independiente a la red eléctrica convencional.

Fruticultura y carne Halal: el otro negocio con Medio Oriente

El gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, ha mantenido reuniones con la embajada de Qatar para fortalecer el intercambio comercial. La mira está puesta en productos que Uruguay también compite por exportar: alfalfa, peras, manzanas, cerezas y carnes.

Un hito reciente fue la primera exportación histórica de carne rionegrina a Qatar. El frigorífico encargado cuenta con la certificación Halal, requisito indispensable para cumplir con los estándares islámicos, y aprovecha el estatus sanitario diferencial de la Patagonia para acceder a este mercado de alto poder adquisitivo.

El debate por la soberanía: energía, agua y recursos naturales

Más allá del flujo de dólares, el proyecto reabre un debate sensible en el Cono Sur sobre el equilibrio entre la inversión extranjera y la soberanía sobre los recursos naturales.

La propiedad de grandes extensiones de tierra por parte de capitales del Golfo Pérsico, especialmente en áreas que controlan fuentes de agua dulce y potencial energético, pone bajo la lupa la participación social y el impacto ambiental en regiones donde el paisaje es el mayor activo.